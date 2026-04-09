Antalya'da ilginç kaza! İkisi de yavaşlaya yavaşlaya birbirine çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

