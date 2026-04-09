İhtiyaç kredisi için Nisan sürprizi! 300 bin lira kredinin geri ödemesi değişti: İşte güncel oranlar

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:45
ihtiyaç kredisi

Nakit ihtiyacı olan tüketiciler sıklıkla ihtiyaç kredisi için başvuruyor. Nisan 2026 ihtiyaç kredisi faiz oranları değişiklik gösteriyor. 300 bin TL kredi için en düşük faizli banka hangisi ve geri ödeme miktarı ne kadar? Banka banka hesapladık...

GetirFinans (Yeni Müşteri)

650.000 TL’ye kadar %3,09 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar %0,99 faizli kredi (2–8 Nisan özel)

 

QNB (Yeni Müşteri)

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
 

Akbank (Yeni Müşteri)

45.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli avans
 

ON Dijital Bankacılık (Yeni Müşteri)

250.000 TL’ye kadar %3,59 faizli kredi

50.000 TL’ye kadar %1,99 faizli ek hesap

 

Enpara.com (Yeni Müşteri)

125.000 TL’ye kadar %3,39 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi

 

ON Dijital Bankacılık

%3,99 faiz oranı

Aylık taksit: 34.206 TL

Toplam ödeme: 411.966 TL
 

DenizBank (Yeni Müşteri)

65.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
 

Akbank

%3,74 faiz

Aylık taksit: 33.585 TL

Toplam ödeme: 404.516 TL
 

Ziraat Bankası

%4,19 faiz

Aylık taksit: 34.706 TL

Toplam ödeme: 417.975 TL
 

GetirFinans

%3,49 faiz

Aylık taksit: 32.970 TL

Toplam ödeme: 397.134 TL
 

İş Bankası (Yeni Müşteri)

25.000 TL %0 faizli nakit avans

30.000 TL %0 faizli ek hesap

 

Yapı Kredi (Yeni Müşteri)

20.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans

Referans ile 30.000 TL’ye kadar ödül
 

İş Bankası

%4,49 faiz

Aylık taksit: 35.464 TL

Toplam ödeme: 427.068 TL
 

Yapı Kredi

%6,5 faiz

Aylık taksit: 40.742 TL

Toplam ödeme: 490.399 TL
 

TEB

%3,89 faiz

Aylık taksit: 33.957 TL

Toplam ödeme: 408.978 TL
 

CEPTETEB

%3,89 faiz

Aylık taksit: 33.957 TL

Toplam ödeme: 408.978 TL
 

Türkiye Finans Katılım Bankası

%3,99 kâr payı

Aylık taksit: 34.206 TL

Toplam ödeme: 412.176 TL
 

TEB (Yeni Müşteri)

400.000 TL’ye kadar %3,89 faizli kredi

25.000 TL %0 faizli nakit avans
 

Enpara.com

%3,79 faiz

Aylık taksit: 33.708 TL

Toplam ödeme: 404.501 TL
 

Alternatif Bank

%3,69 faiz

Aylık taksit: 33.461 TL

Toplam ödeme: 403.034 TL
 

Anadolubank

%3,59 faiz

Aylık taksit: 33.215 TL

Toplam ödeme: 400.079 TL

 

Ziraat Dinamik (Yeni Müşteri)

100.000 TL’ye kadar %2,99 faiz

40.000 TL’ye kadar %1,99 faizli kredi/avans

 

Aktif Bank

%3,79 faiz

Aylık taksit: 33.708 TL

Toplam ödeme: 406.001 TL
 

Albaraka Türk (Yeni Müşteri)

40.000 TL %0 kâr paylı finansman

60.000 TL kart ile taksit fırsatı
 

Kuveyt Türk (Yeni Müşteri)

50.000 TL’ye kadar %0 faizli taksit imkanı
 

ING

%3,44 faiz

Aylık taksit: 32.847 TL

Toplam ödeme: 395.666 TL
 

Halkbank

%5,25 faiz

Aylık taksit: 37.419 TL

Toplam ödeme: 450.529 TL

