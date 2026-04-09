Akaryakıtta 500 TL fırsatı! Hangi kredi kartı ne kadar avantaj sağlıyor? İşte banka banka güncel rakamlar

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 11:06
09.04.2026
saat ikonu 11:10
Akaryakıt fiyatlarında motorinin 90 TL, benzinin ise 65 TL eşiğine dayanmasıyla birlikte sürücüler için 'indirimli depo' arayışı önemli bir tasarruf kalemi olarak öne çıkıyor. 

Rekor kıran pompa fiyatlarına karşı bankalar kredi kartı kampanyalarıyla devreye girerken, akaryakıt alışverişlerinde sunulan puan ve iade fırsatları artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. 

Peki, nisan ayı itibarıyla hangi banka kartı hangi akaryakıt istasyonunda ne kadar indirim sağlıyor ve deponuzu daha ucuza doldurmanın yolu hangi kampanyadan geçiyor?

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

AKARYAKITTA PUANSAL HESAPLAMALAR 

Garanti Bonus'la Petrol Ofisi'nden 4 seferde alınacak her bin 300 liralık akaryakıt karşılığında 350 liralık puan karta işlenecek.

TEB Bonus kartlarıyla Petrol Ofisi'nde yapılacak 4 kez bin 300 liralık akaryakıt alışverişine 400 lira puan veriliyor.

 

Şekerbank kartlarıyla Petrol Ofisi istasyonlarında tek seferde bin 300 lira ve üzeri dördüncü işleminizde 350 TL bonus veriliyor.

Ziraat Bankkart ile akaryakıt istasyonlarında 1 Nisan-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız bin 250 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira Bankkart Lira veriliyor.

 

Burganbank On ile akaryakıt sektöründe tek seferde yapılan bin lira ve üzeri ikinci harcamaya 200 lira, toplamda 400 lira iade ediliyor.

Yapı Kredi Worldcard ile Opet ve Sunpet istasyonlarında 4 adet bin 300 lira ve üzeri akaryakıt alımına 350 lira Opet Puan veriliyor.

AKARYAKIT ALIŞVERİŞİNDE PUANLARIN ÖNEMİ ARTTI

Vakıfbank Worldcard ile 4 adet bin 500 lira ve üzeri akaryakıt alışverişinize 400 lira Worldpuan veriliyor.

Albaraka Worldcard ile akaryakıt harcamalarına özel her bin 500 lira ve üzeri harcamaya 75 lira, toplamda 300 lira Worldpuan kazanılıyor.

 

DENİZBANK'TA 500 LİRA İNDİRİM 

Denizbank Bonus kartla, 4 defa 2bin lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yaparak; beşinci kez 2 bin lira ve üzeri yapılacak akaryakıt veya otogaz alımlarında 500 lira indirim veriliyor.

Akbank Axess kartları veya bireysel Wings kartları ile yapacakları 2 bin lira ve üzeri 4'üncü akaryakıt harcamasına 200 lira indirim veriliyor.

 

Türkiye İş Bankası Maximum anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek bin 400 lira ve üzeri 4'üncü akaryakıt ya da otogaz alışverişine, Maximum anlaşmalı Shell istasyonlarından yapılacak yakıt alışverişlerinde kullanılmak üzere 300 lira MaxiPuan, ödemenin en az bir tanesinin QR kod okutularak yapılması durumunda ilave 50 lira MaxiPuan, toplamda 350 lira MaxiPuan fırsatı sunuluyor.

