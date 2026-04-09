Emekliye ÖTV’siz araç çıktı mı, şartları neler? ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi 2026

Şartları sağlayan engellilerin ÖTV’den muaf tutulmasına yönelik kanun teklifi, TBMM’de kabul edilerek yasalaşıyor. Bu gelişmenin ardından gözler emekliler için alınacak karara çevrildi. Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan teklifte 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârların bir defaya mahsus olarak ÖTV’den muaf tutulması bilgisi bulunuyor. Kanun teklifinin detayları arasında ÖTV istisnasının ticari amaçla kullanılmaması için 5 yıl boyunca alınan araçların devredilmemesi de yer aldı. Engellilere yönelik vergi muafiyeti satış fiyatı her türlü vergi dahil olmak üzere 2. 873.972 TL’ye kadar olan araçları kapsayacak. Peki ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, şartları sağlayan otomobiller…
4B Bağ-kur emeklilerini kapsayan ÖTV muafiyeti kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldi. Kanun teklifinin kabul edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şu an için sadece yüzde 40 engellileri kapsıyor. Emeklilere yönelik kanun teklifi daha önce Meclis’e sunulurken herhangi bir resmi girişim bulunmuyor.
Engellilere yönelik yeni kabul edilen kanun teklifinde ÖTV istisnasının sağlanacağı araçların vergiler dahil satış fiyatının 2.873.972 TL’nin üzerinde olmaması gerekiyor. Kabul edilen kanunda 2. 873.972 TL’ye kadar olan araçlarda engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ortopedik engelli bireylerin, ilk araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulacak.
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobil modellerinden olan Togg T10 ve T10F modelleri, Fiat Egea ve Ulysse, Renault Clio ve Megane modelleri, Hyundai İ20 ve Bayon, Toyota C-HR Hybrid modelleri ÖTV’siz olarak alınabilecek. ÖTV muafiyeti sağlanacak araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak. İşte, ÖTV’siz alınabilecek araçların fiyatları;
V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
T10F V2 4More: 3.217.857 TL
Easy 1.6 Otomatik: 951.900 TL
Lounge 1.6 Otomatik: 1.014.800 TL
Street 1.6 Otomatik: 971.900 TL
Limited 1.6 Otomatik: 1.097.700 TL
Ulysse
Lounge 2.2 Otomatik: 1.889.300 TL
Clio Evolution Plus: 1.795.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC: 2.108.000 TL
Megane E-Tech Techno EV60: 2.386.000 TL
i20 Elite Otomatik: 1.745.000 TL
Bayon Elite 1.0 T-GDI: 1.823.998 TL
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.321.552 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 1.603.500 TL