Şartları sağlayan engellilerin ÖTV’den muaf tutulmasına yönelik kanun teklifi, TBMM’de kabul edilerek yasalaşıyor. Bu gelişmenin ardından gözler emekliler için alınacak karara çevrildi. Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan teklifte 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârların bir defaya mahsus olarak ÖTV’den muaf tutulması bilgisi bulunuyor. Kanun teklifinin detayları arasında ÖTV istisnasının ticari amaçla kullanılmaması için 5 yıl boyunca alınan araçların devredilmemesi de yer aldı. Engellilere yönelik vergi muafiyeti satış fiyatı her türlü vergi dahil olmak üzere 2. 873.972 TL’ye kadar olan araçları kapsayacak. Peki ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, şartları sağlayan otomobiller…

HABERİN ÖZETİ Emekliye ÖTV’siz araç çıktı mı, şartları neler? ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi 2026 TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile şartları sağlayan engellilerin ÖTV'den muaf tutulması yasalaşıyor, bu durum emekliler için de bir gelişme olup olmayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Şartları sağlayan engellilerin ÖTV'den muaf tutulmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaşıyor. Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından sunulan teklifte, 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârların bir defaya mahsus olarak ÖTV'den muaf tutulması bilgisi yer alıyor. ÖTV istisnası, ticari amaçla kullanılmaması için 5 yıl boyunca alınan araçların devredilmemesi şartını içeriyor. Engellilere yönelik vergi muafiyeti, satış fiyatı her türlü vergi dahil olmak üzere 2.873.972 TL'ye kadar olan araçları kapsıyor. Yüzde 40 ve üzerinde engel oranı olan ortopedik engelli bireyler, ilk araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak. ÖTV muafiyeti sağlanacak araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ ÇIKTI MI, TEKLİF KABUL EDİLDİ Mİ?

4B Bağ-kur emeklilerini kapsayan ÖTV muafiyeti kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldi. Kanun teklifinin kabul edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şu an için sadece yüzde 40 engellileri kapsıyor. Emeklilere yönelik kanun teklifi daha önce Meclis’e sunulurken herhangi bir resmi girişim bulunmuyor.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR VE FİYAT LİSTESİ

Engellilere yönelik yeni kabul edilen kanun teklifinde ÖTV istisnasının sağlanacağı araçların vergiler dahil satış fiyatının 2.873.972 TL’nin üzerinde olmaması gerekiyor. Kabul edilen kanunda 2. 873.972 TL’ye kadar olan araçlarda engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ortopedik engelli bireylerin, ilk araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulacak.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobil modellerinden olan Togg T10 ve T10F modelleri, Fiat Egea ve Ulysse, Renault Clio ve Megane modelleri, Hyundai İ20 ve Bayon, Toyota C-HR Hybrid modelleri ÖTV’siz olarak alınabilecek. ÖTV muafiyeti sağlanacak araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak. İşte, ÖTV’siz alınabilecek araçların fiyatları;

Togg



V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

T10F V2 4More: 3.217.857 TL

Egea Sedan

Easy 1.6 Otomatik: 951.900 TL

Lounge 1.6 Otomatik: 1.014.800 TL

Egea Cross

Street 1.6 Otomatik: 971.900 TL

Limited 1.6 Otomatik: 1.097.700 TL

Ulysse

Lounge 2.2 Otomatik: 1.889.300 TL

Renault (Clio - Megane)

Clio Evolution Plus: 1.795.000 TL

Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC: 2.108.000 TL

Megane E-Tech Techno EV60: 2.386.000 TL

Hyundai (i20 + Bayon)

i20 Elite Otomatik: 1.745.000 TL

Bayon Elite 1.0 T-GDI: 1.823.998 TL

Toyota C-HR Hybrid

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.321.552 TL

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 1.603.500 TL