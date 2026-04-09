Düşen C130 uçağının ön raporu açıklandı! Muhtemel sebepler sıralandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, düşen c-130 uçağının ön raporunu açıkladı. Uçağın dışarıdan müdahaleyle düşmediğini aktaran MSB, muhtemel sebepleri tek tek sıraladı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:46

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi Türk askeri kargo uçağına yönelik yürütülen incelemelerde son durum raporunu paylaştı. Uçak enkazından alınan numunelerde içeride ve dışarıda patlayıcı madde artığına rastlanmadığını aktaran MSB, muhtemel sebepleri tek tek sıraladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi Türk askeri kargo uçağına ilişkin ön inceleme raporunu paylaştı ve uçakta patlayıcı madde artığına rastlanmadığını açıkladı.
Uçak enkazından alınan numunelerde içeride ve dışarıda patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır.
Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) kayıtlarına göre, kaza anına kadar uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şey normal seyretmiş, olay ani gelişmiştir.
Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan incelemelerde, kaza anına kadar sorunsuz çalıştığı tespit edilmiştir.
Malzemelerde tespit edilen kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği belirlenmiştir.
Basında çıkan azot tüpüyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı, uçakta sabitlenmiş 19 kg'lık iki adet yangın tüpü olduğu ve bunların sağlam bulunduğu belirtilmiştir.
Muhtemel sebep olarak, her iki kanadın üst kısmındaki dingilerden birinin yuvasından çıkarak uçağın kuyruk-gövde kısmına temas etmesi ve ardından dikey stabilizeyi kavramasıyla yapısal hasar vermiş olabileceği değerlendirilmiştir.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"11 Kasım 2025 tarihinde 68-1609 Kanat Numaralı C-130E uçağının geçirdiği kaza-kırım sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığımız koordinesinde yapılan Teknik İnceleme Heyetinin faaliyetleri, önce Gürcistan’daki enkaz alanında, sonrasında da enkazın getirildiği 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Kayseri tesislerinde aralıksız olarak devam etmektedir. Detaylı incelemeler koordineli olarak icra edilmekte ve bu süreçte 1’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Eskişehir, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, TUSAŞ, MKE ve Jandarma Genel Komutanlığı ilgili uzman birimleriyle ortak çalışmalar yürütülmektedir. Teknik Rapor çalışmaları devam etmekte olup kaza incelemesine yönelik mevcut durumda;

Uçuş veri kayıt cihazı İncelemesi:

Uçuş Veri Kayıt Cihazı (Flight Data Recorder / FDR) kayıtları incelendiğinde;

Kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR’a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir.

"PATLAYICI MADDE ARTIĞINA RASTLANILMADI"

Uçağın motor ve pervane sistemlerine ait teknik İnceleme:

Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir.

Patlayıcı madde incelemeleri:

Jandarma Kriminal Bşk.lığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır.

ANALİZLER DEVAM EDİYOR

Malzemelerdeki yapısal hasarların incelemeleri:

Uçak enkazından alınan parçalar üzerindeki yapısal hasar ve izlere yönelik ilave metalurjik incelemeler ve analizler detaylı olarak devam etmektedir. Malzemelerde tespit edilen kırık-kesit analizlerinin raporlanması beklenmekte olup gelinen aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği tespit edilmiştir.

Basında çıkan haberler:

Basında çıkan azot tüpüyle ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığı, aslında uçakta yangın söndürme mayisi (Yanıcı/Patlayıcı olmayan Halon Gazı) bulunan ve uçak içinde sabitlenmiş 19 kg’lık iki adet yangın tüpü olduğu, bunların uçak enkazında sağlam biçimde ve herhangi bir yere çarpma izi olmaksızın bulunduğu belirlenmiştir.

Muhtemel sebepler:

Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden¹ birinin yanıcı/patlayıcı olmayan CO2 gazı ile dolu tüpüyle beraber yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, tüpün vurmasıyla gövdeye, dikey ve yatay stabilizeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirilmiş olup bulgulara yönelik metalurjik ve teknik incelemeler laboratuvarlarda devam etmektedir.

Halkımızın ve kamuoyunun resmî açıklamalar dışındaki provokatif söylemlere itibar etmemesi önemlidir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai rapor, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır"

