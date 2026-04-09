SON DAKİKA!
Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

09.04.2026

ABD, İsrail, İran ateşkesinde Hürmüz Boğazı ve Lübnan çıkmazı! Anlaşma için kritik gün belli

ABD, İsrail ve İran arasında 2 haftalık ateşkes sağlandı. Fakat ateşkes oldukça kırılgan. İran, ateşkes anlaşması kapsamında Lübnan'a saldırıların durmasını istedi. ABD ve İsrail ise bu şartı kabul etmedi. İsrail, dün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. İran ise Lübnan'a saldırıların durmaması nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı tam olarak açmadı. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşma olmadığı sürece ABD birliklerinin İran çevresinde konuşlanacağını söyledi. Ayrıca anlaşma olmaması durumunda çatışmaların çok daha şiddetli bir şekilde devam edeceğini belirtti. İran ve ABD arasındaki ilk yüz yüze görüşmelerin ise Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi bekleniyor...

ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 09:24

İRAN HEYETİ ANLAŞMA İÇİN PAKİSTAN'A GİDECEK

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, İsrail’in diplomatik girişimleri sabote etmek için ABD ile varılan ateşkesi ihlal etmesine rağmen İran heyetinin ateşkesi görüşmek için bu gece Pakistan’a gideceğini belirtti.

Tarih 09:20

LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih 08:45

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasındaki geçici ateşkes kapsamında "İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağını" belirterek, aksi halde saldırılara devam edileceği tehdidinde bulundu. Trump, paylaşımında, tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personelinin, ek mühimmat ve silahlarla birlikte “varılan gerçek anlaşma tam olarak yerine getirilene kadar İran’ın içinde ve çevresinde kalmaya devam edeceğini” belirtti.

Aksi halde saldırıların yeniden başlayacağını öne süren Trump, bunun “daha büyük ve daha önce kimsenin görmediği kadar daha güçlü şekilde” gerçekleşeceğini iddia etti.

Trump, bunun uzun zaman önce kararlaştırıldığını belirterek, “(İran için) nükleer silah yok, Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak.” ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Tarih 06:26

İSRAİL İÇ KISITLAMALARI KALDIRDI

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından İsrail'in kuzey bölgeleri hariç kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı. ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından İsrail’in kuzey bölgeleri hariç yüz yüze eğitime izin verileceğini duyurdu.

 

Tarih 03:57

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE FIRLATILDI

 İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini bildirdi.

Tarih 03:00

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ MAYINLAR NEDENİYLE ALTERNATİF ROTA

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş planlayan gemilerden, olası deniz mayınlarıyla çarpışma riskine karşı İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlamalarını istedi.

Tarih 01:41

LÜBNAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısının ardından şiddetli patlama meydana geldi.


 

Tarih 01:33

BAHREYN'DEN İRAN'A ÇAĞRI: ÜLKELERE SALDIRIYI DURDUR

Bahreyn, "Washington ile Tahran arasında açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen çarşamba günü İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarının sürmesini" kınayarak, söz konusu saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Tarih 01:15

TAHRAN BELEDİYE BAŞKANI: ATEŞKESE BAĞLI KALMANIN ANLAMI KALMADI

Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, söz konusu ateşkese bağlı kalmanın bir anlamının kalmadığını söyledi. Zakani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD yönetiminin son saatlerdeki tutumunun, eski ülke lideri Ali Hamaney'in "Büyük Şeytan'a güven olmaz ve onunla müzakere faydasızdır" ifadelerini hatırlattığını dile getiren Zakani, "Hem açık beyanlarında 10 maddelik teklifin tüm maddelerini çiğnedikleri hem de pratikte kendi talep ettikleri ateşkesin hükümlerini birçok açıdan ihlal etmeleri nedeniyle ateşkese bağlı kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Zakani, bu nedenle İranlı askerlerin "sert bir intikam alma" konusunda elinin artık serbest olduğunu öne sürdü.

Tarih 00:56

JD VANCE: LÜBNAN KONUSUNDA SÖZ VERMEDİK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını belirterek, "Asla böyle bir söz vermedik." dedi.

Tarih 00:46

İRAN'DA DÜŞÜRÜLEN İHA 1 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

İran'ın Huzistan Valiliği, Şuşter kenti yakınlarında insansız hava aracının düşürülmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

