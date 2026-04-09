Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Yeni dalga operasyonda Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1-Hafsanur Sancaktutan
2-Emir Can İğrek
3-Somer Sivrioğlu
4-Serra Pirinç
5-Ogün Alibaş
6-Utku Ünsal
7-Sinem Özenç Ünsal
8-Elif Büşra Pekin
9-Ahsen Eroğlu
10-Burak Deniz
11-Mert DEMİR
12-Emre (FEL) Öztürk
13-Ender Eroğlu
14-Enes Güler