Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek

HABERİN ÖZETİ APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan yönetmelik değişikliği ile araç plaka basımı ve tescil hizmetlerinde bazı düzenlemeler yapıldı. Standartlara aykırı basılan plakaların tekrar basımı için plaka basım talep belgesi aranmayacak. Yetkili merkezlerce basılan APP plakalar, ücret talep edilmeden ücretsiz olarak değiştirilecek. Plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları şartı eklendi. Plaka basımında kullanılacak kalıplar, 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak. 1 Ocak 2027'den önce yetkili kuruluş tarafından basılmış, mühürlü ve güvenlik işaretleri bulunan plakalar standartlara uygun kabul edilecek. Standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Düzenlemeye göre; plaka basmaya yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından standartlara aykırı plaka basıldığının tespit edilmesi halinde, tescil plakasının tekrar basımı için "plaka basım talep belgesi" aranmayacak.

APP PLAKA ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Yetkili merkezler tarafından basıldığı belirlenen APP plakalar, yine plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden ücretsiz olarak değiştirilecek.

Yönetmelikle ayrıca, plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine, "basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları" şartı da eklendi.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇİŞ SÜRECİ TAMAMLANACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi. Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak.

Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.