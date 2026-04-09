Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yenilenen yönetmelikte; aile sağlığı merkezlerinin kamu sağlık kuruluşu olduğu belirtildi. Hizmet mekanına ilişkin asgari fiziki şartlar hizmet sunumundaki ihtiyaçlara göre güncellendi ve aile hekimliği birimlerince aile sağlığı merkezindeki ortak kullanılan malzemelerin aile sağlığı merkezine ait olduğu belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aile hekimliğinde köklü değişiklik! Yeni kurallar Resmi Gazete'de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile sağlığı merkezleri kamu sağlık kuruluşu olarak tanımlandı ve fiziki şartları güncellendi. Tıbbi ekipman standartları ve sarf malzemeler listelenerek güncellendi. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamını teşvik edecek düzenlemeler yapıldı. Sağlıkta şiddete karşı önlem olarak, şiddet durumunda vatandaşın aile hekimi kayıt değişikliği farklı bir merkeze yapılacak. Birinci aşama uyum eğitimleri, kişinin yerleştiği tarihten itibaren 3 ay içinde tamamlanacak. Her beş hekim için ilave oda bulunması şartı getirildi.

TIBBİ EKİPMAN STANDARTLARI GÜNCELLENDİ

Hizmet sunumunda ihtiyaçtan dolayı tereddütsüz temin edilen ve zaten kullanılan tıbbi cihaz ile sarf malzemeler daha açık şekilde listelenerek asgari tıbbi cihaz ve malzemelerde güncelleme yapıldı.

PERSONEL İSTİHDAMINA TEŞVİK

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yapılarak aile hekimliği uygulamasında personel istihdamı teşvik edilecek.

Aile hekimi olarak görev yapmakta iken askerlik veya doğum nedeniyle uygulamadan ayrılmak zorunda kalan hekimlerin uygulamaya dönmek istediklerinde öncelik hakları bulunacak. Bu öncelik hakkının kullanımı sırasında yönetmelik hükmünün farklı şekilde yorumlanması neticesinde uygulama farklılıkları görüldüğünden bu hakkın kullanımı için şartlar detaylı olarak açıklanacak ve öncelik hakkının kullanımı için başvuruya yeterli süre tanınacak.

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ÖNLEM

Hem sağlık çalışanını korumak hem de vatandaşın hizmet alımını engellememek amacıyla; şiddet durumunda vatandaşın aile hekimi kayıt değişikliğinin öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine yapılması, ikametgahına yakın farklı aile sağlığı merkezi yok ise aynı aile sağlığı merkezindeki başka bir aile hekimliği biriminin seçileceği hususu yönetmelikte düzenlendi.

1. AŞAMA UYUM EĞİTİMLERİ İLK 3 AYDA TAMAMLANACAK

Aile hekimliği uygulamasına geçiş sürecinin hızlandırılması için tüm aile hekimliği çalışanlarının bu süreçte aldığı temel eğitimleri uygulamaya geçişten sonra da alabilmesine imkan sağlanacak; ancak birinci aşama uyum eğitimlerini kişinin yerleştiği tarihten itibaren 3 ay içinde tamamlaması zorunluluğu getirilecek. Yönetmelikte ayrıca, Sağlık Bakanlığı'na ait Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'nin kullanımına ve bu sisteme geçiş sürecine ilişkin düzenlemeye yer verildi.

HER 5 HEKİM İÇİN İLAVE ODA BULUNMASI ŞARTI

Aile sağlığı merkezlerinde birim sayısına göre oluşturulan "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" ile "gebe izlem ve üreme sağlığı odası" kriterlerinde düzenleme yapılarak her dört hekim için değil, her beş hekim için ilave oda bulunması şartı getirildi. Uygulamada sıklıkla oda sayısının fazla olduğu ve bu odaların kullanılmadığı gözlemlendiğinden bu odaların "aile hekimliği birimi" olarak sisteme katkı sunmasının sağlanması amaçlanacak.