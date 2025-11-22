Menü Kapat
19°
Sağlık
Avatar
Editor
 Banu İriç

Aile hekimleri artık yazamadığı ilaçları yazabiliyor! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda aile hekimlikleri başta olmak üzere pek çok alanda yapılan yeniliklere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu şehir hastanelerinde kamu özel işbirliği tartışmalarına da değindi. Komisyon görüşmelerinin ardından bakanlığın 2026 bütçesi kabul edildi.

Aile hekimleri artık yazamadığı ilaçları yazabiliyor! Bakan Memişoğlu duyurdu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yapılan yeniliklere ve tartışmalara dair komisyona yönelik bilgi verdi. Koruyucu sağlık modeli, kronik hastalık taramaları ve aile hekimlerine verilen yetkiler konusunda açıklamalar yaptı.

Aile hekimleri artık yazamadığı ilaçları yazabiliyor! Bakan Memişoğlu duyurdu

BAKANLIKTA DENETİMLERDE İYİLEŞME

Bağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların görüşmeleri katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevap verdi. Memişoğlu, Sayıştay denetimlerine işaret ederek, "Sayıştay 2023 denetim raporunda toplam 19 bulgu yer almışken yaptığımız iyileştirmeler sonucunda 2024 yılında denetim raporundaki bulgu sayısı 12'ye düşürülmüştür. Bu sonuç denetim süreçlerine verdiğimiz önemin, yaptığımız düzenlemelerin, kursal iyileştirme çalışmalarımızın somut bir göstergesidir. Aynı hassasiyeti 2024 yılı denetim raporlarında da tüm hususları tek tek çalışıyor. Süreçlerimizi düzeltmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile hekimleri artık yazamadığı ilaçları yazabiliyor! Bakan Memişoğlu duyurdu

AİLE HEKİMLERİNİN İLAÇ YAZMA VE RAPOR KAPSAMI GENİŞLEDİ

Aile hekimlerinin reçetelerini engelledikleri eleştirilerine Memişoğlu, "Tam aksine biz aile hekimliğinde düzenlenen ilaç raporlarının ve reçetelerin kapsamını geliştirdik. Aile hekimlerimiz daha önce yazamadığı bin 859 ilacı yazabilir hale geldi. Böylece vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini çok daha yakın aile hekimlerinden alabilir hale geldi. Oluşturduğumuz yeni modelle koruyan sağlık politikalarımızın merkezine aile hekimi yerleştirdik. Koruyucu sağlık hizmetlerimizin kapsamını genişleterek aile hekimlerimizin düzenli aralıklarla kronik hastalık ve kanser taramaları yapmalarını teşvik edecek düzenlemeler yaptık. Bu sayede obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastaların tanımalarına büyük bir artış sağladık. Toplam 105 milyon tarama ve izleme yaptık. Tarama ve takip programlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

AİLE HEKİMLERİ HASTANEYE GÖNDEREBİLİYOR

Memişoğlu, şöyle konuştu: "Aile hekimleri o hastayı hastaneye gönderirken direkt o gönderdiği bilgi notu yazabiliyor. Hastanın durumunu ifade edecek bilgilendirmeleri de yapabiliyor. Tam tersine. Hastaneye giden hasta, hastanedeki hekim tarafından muayene edilip gerekli tepkiler yapıldığı zaman o hekim o hastayla beraber elektronik sistemde bilgi yazıp aile hekimine mesaj ve bilgi gönderebiliyor."

Aile hekimleri artık yazamadığı ilaçları yazabiliyor! Bakan Memişoğlu duyurdu

ŞEHİR HASTANELERİ TARTIŞMASI

Şehir hastanelerinin sahibi ve yöneticisinin Sağlık Bakanlığı olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Kamu Özel İşbirliği, sadece bir finansman ve yapım modelidir. Bu model, devletin bütçe imkanlarını zorlamadan büyük ölçekli yatırımları daha kısa sürede hayata geçirmek amacıyla kullanılmaktadır. Şehir hastanelerinin sahibi ve yöneticisi Sağlık Bakanlığı'dır. Hastanelerin yönetimi sevk ve idaresi tıbbi süreçlerin tamamı Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Özel sektörün sürece katkısı ise yalnızca hastanelerin inşa edilmesi, teknolojik altyapının kurulması, bazı destek hizmetlerinin sunulması ile sınırlıdır. Yani şehir hastanelerimiz kamu hastaneleridir ve tüm sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Kamu Özel İşbirliği şehir hastaneleri kapsamında yapılan ödemelerle ilgili iddiaların çok büyük kısmı yanlış veya eksik bilgilerden kaynaklanıyor. Kamu Özel İşbirliği kapsamında yapılan ödemeler, iki ana kalemden oluşmaktadır. Birincisi, kullanım bedeli olarak adlandırılmış kalem. Kullanım bedeli, bu hastanede inşaatı, modern sağlık altyapısı, tıbbi teknolojik yatırımları ve akıllı bina sistemleri için yapılan devasa yatırımların karşılığı olarak ödenen ücrettir. KÖİ kullanım bedeli ödemeleri bakanlığımız bütçesinin harcamalarının içindeki payı artmamakta. Aksine her yıl düzenli olarak azalmaktadır" dedi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi.

