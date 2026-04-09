Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde barajda fotoğraf çekmek için giden vatandaşlar, suyun içinde bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine bulunan kadın cesedinin, Tufanbeyli’de pavyonda çalışan Bahar Aksüt’e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edildi.
Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve iki engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu tespit etti.
İddiaya göre Arıkan ile Aksüt arasında bir gönül ilişkisi olduğu ve kadının bu ilişkiden 7 aylık olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen muhtarın ailesinin bebeği istemediği, Arıkan’ın da Aksüt’e kürtaj yaptırması için baskı yaptığı iddia edildi.
Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine giderek Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.’yi (25) alıp Tufanbeyli’ye getirdi. Daha sonra Kader K. ve Vural Ö. (37) evde kalırken muhtar, Bahar Aksüt’ü alarak Kürebeli Yaylası’ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadından bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz cevap alınca öfkelenerek 7 aylık hamile Aksüt’ü 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Genç kadını katlettikten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı deneyen muhtar, su soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Daha sonra aracından balyoz alarak buzu kırıp genç kadını barajın derin sularına bıraktı.
Daha sonrasında Kader K. ve Vural Ö.'nün bulunduğu eve gelen muhtar, cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.
Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği iddia edildi.
Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen ekipler, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.