3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Barajı'nda ölü bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt cinayetinin yeni detaylar ortaya çıktı. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadının pavyon işleten mahalle muhtarı tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Muhtarın cinayeti bebeği aldırmadığı için işlediği cesedi de barajın buzunu kırıp içine attığı belirlendi.

Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı
Adana'nın ilçesinde barajda fotoğraf çekmek için giden vatandaşlar, suyun içinde bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine bulunan kadın cesedinin, Tufanbeyli’de pavyonda çalışan Bahar Aksüt’e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 7 aylık hamile Bahar Aksüt'ün, bebeğini aldırmadığı için mahalle muhtarı tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürülüp baraja atıldığı ortaya çıktı.
Bahar Aksüt'ün cesedi Tufanbeyli'deki bir barajda bulundu.
Yapılan incelemelerde genç kadının 8 yerinden bıçaklandığı ve 7 aylık hamile olduğu tespit edildi.
Cinayet şüphelisinin, gönül ilişkisi olduğu öğrenilen Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Mustafa Arıkan olduğu belirlendi.
Arıkan'ın, Aksüt'e kürtaj yaptırması için baskı yaptığı ancak olumsuz cevap alınca cinayeti işlediği iddia edildi.
Arıkan'ın, cesedi barajın buzunu kırarak suya attığı ve cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek istediği öne sürüldü.
Muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte iki kişi tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

KATİL, EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI

Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve iki engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu tespit etti.

Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı

KÜRTAJ İÇİN BASKI YAPTI

İddiaya göre Arıkan ile Aksüt arasında bir gönül ilişkisi olduğu ve kadının bu ilişkiden 7 aylık olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen muhtarın ailesinin bebeği istemediği, Arıkan’ın da Aksüt’e kürtaj yaptırması için baskı yaptığı iddia edildi.

8 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine giderek Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.’yi (25) alıp Tufanbeyli’ye getirdi. Daha sonra Kader K. ve Vural Ö. (37) evde kalırken muhtar, Bahar Aksüt’ü alarak Kürebeli Yaylası’ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadından bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz cevap alınca öfkelenerek 7 aylık hamile Aksüt’ü 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı

Genç kadını katlettikten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı deneyen muhtar, su soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Daha sonra aracından balyoz alarak buzu kırıp genç kadını barajın derin sularına bıraktı.

CESEDE BAKMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Daha sonrasında Kader K. ve Vural Ö.'nün bulunduğu eve gelen muhtar, cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.

Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı

Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği iddia edildi.

YAKALANINCA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen ekipler, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi.

Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de karakola hain saldırının davası başlıyor! "Talimat terör örgütünden"
İTÜ kız yurdunda sapık alarmı: Bir şüpheli gözaltında
Acı gerçek apartmana yayılan kökü kokuyla ortaya çıktı! 67 yaşındaki adam ölü bulundu
