Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde barajda fotoğraf çekmek için giden vatandaşlar, suyun içinde bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine bulunan kadın cesedinin, Tufanbeyli’de pavyonda çalışan Bahar Aksüt’e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar! Katil pavyon işleten muhtar çıktı: 7 aylık hamile kadını katledip, cesedini baraja attı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 7 aylık hamile Bahar Aksüt'ün, bebeğini aldırmadığı için mahalle muhtarı tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürülüp baraja atıldığı ortaya çıktı. Bahar Aksüt'ün cesedi Tufanbeyli'deki bir barajda bulundu. Yapılan incelemelerde genç kadının 8 yerinden bıçaklandığı ve 7 aylık hamile olduğu tespit edildi. Cinayet şüphelisinin, gönül ilişkisi olduğu öğrenilen Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Mustafa Arıkan olduğu belirlendi. Arıkan'ın, Aksüt'e kürtaj yaptırması için baskı yaptığı ancak olumsuz cevap alınca cinayeti işlediği iddia edildi. Arıkan'ın, cesedi barajın buzunu kırarak suya attığı ve cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek istediği öne sürüldü. Muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte iki kişi tutuklandı.

KATİL, EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI

Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve iki engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu tespit etti.

KÜRTAJ İÇİN BASKI YAPTI

İddiaya göre Arıkan ile Aksüt arasında bir gönül ilişkisi olduğu ve kadının bu ilişkiden 7 aylık olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen muhtarın ailesinin bebeği istemediği, Arıkan’ın da Aksüt’e kürtaj yaptırması için baskı yaptığı iddia edildi.

8 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine giderek Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.’yi (25) alıp Tufanbeyli’ye getirdi. Daha sonra Kader K. ve Vural Ö. (37) evde kalırken muhtar, Bahar Aksüt’ü alarak Kürebeli Yaylası’ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadından bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz cevap alınca öfkelenerek 7 aylık hamile Aksüt’ü 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Genç kadını katlettikten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı deneyen muhtar, su soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Daha sonra aracından balyoz alarak buzu kırıp genç kadını barajın derin sularına bıraktı.

CESEDE BAKMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Daha sonrasında Kader K. ve Vural Ö.'nün bulunduğu eve gelen muhtar, cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.

Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği iddia edildi.

YAKALANINCA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen ekipler, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.