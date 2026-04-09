İTÜ kız yurdunda sapık alarmı: Bir şüpheli gözaltında

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girip çıplak dolaşan ve kız öğrencileri taciz eden 28 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

İTÜ kız yurdunda sapık alarmı: Bir şüpheli gözaltında
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirlenen şüpheli şahıs, ekipleri alarma geçirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki bir kız yurduna giren şüpheli şahıs, uygunsuz davranışlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunan M.K. (28) isimli şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, 'hayasızca hareketlerde bulunmak', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adli makamlara sevk edilecek.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, olayın emniyet birimlerine intikal ettirildiğini ve öğrencilerin güvenliğinin en temel öncelik olduğunu belirtti.
Rektör Mandal, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için sürecin takipçisi olacağını ve idari inceleme/soruşturma başlatılacağını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane alanında çıplak gezip öğrencileri taciz ettiğinin belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kimliği tespit edilen M.K. (28), ekiplerce yakalandı.

İTÜ kız yurdunda sapık alarmı: Bir şüpheli gözaltında

Gözaltına alınan şüphelinin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İTÜ REKTÖRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa müdahale edildiğini belirterek, sürecin emniyet birimlerine intikal ettirildiğini ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

İTÜ kız yurdunda sapık alarmı: Bir şüpheli gözaltında

"TÜM YÖNLERİYLE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULACAK"

Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti:

"Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına, sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir’de kız öğrenci yurdunda "tacizci" skandalı: Yakalanan şüpheli tutuklandı!
