Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İzmir’de kız öğrenci yurdunda "tacizci" skandalı: Yakalanan şüpheli tutuklandı!

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir kız öğrenci yurduna girerek uygunsuz hareketlerde bulunan 27 yaşındaki U.K., yurt güvenliği ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde iddiaya göre girdiği kız öğrenci yurdunda uygunsuz hareketlerde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kız öğrenci yurduna giren ve uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Olay, Balatçık Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
İddiaya göre şüpheli, yurdun içine girerek hayasızca hareketlerde bulundu.
Öğrencilerin bildirmesi üzerine yurt güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.
Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan şüpheli için polise ihbarda bulunuldu.
Gözaltına alınan 27 yaşındaki şüpheli U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YURTTA PANİK ANLARI

Olay, dün akşam Balatçık Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, binanın içine giren şüpheli şahıs içeride hayasızca hareketlerde bulundu. Durumu fark eden öğrencilerin bildirmesi üzerine olay yerine yurt güvenlik görevlileri geldi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, 27 yaşındaki şüpheli U.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

