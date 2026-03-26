Eniştesi tarafından senelerce istismara uğramıştı! Bakanlık devreye girdi: Tacizcinin beraatına itiraz edilecek

Hatay'da yaşayan 14 yaşındaki S.Y.'nin eniştesi tarafından senelerce taciz edildiğini anlattığı ve mahkemenin verdiği kararı açıkladığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Küçük kızın elindeki kanıtlara rağmen mahkeme tacizcinin tahliyesine karar verirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada mahkeme tarafından verilen beraat kararına itiraz edileceği bildirildi.

İSTİSMARA SIFIR TOLERANS

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay’da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

04.09.2025 tarihinde söz konusu olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte Hatay İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve aileyi düzenli olarak ziyaret etmiştir.

Bu süreçte, haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır.

Ayrıca Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir.

24.03.2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız.

Her türlü istismara karşı “sıfır tolerans” ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."