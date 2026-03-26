Teknoloji
Editor
 | Murat Makas

Doğu Akdeniz ve Ege'de yerli silahlara 'teyakkuz' emri: İşte ASELSAN'ın hava hedeflerine karşı duvar örecek sistemleri

ABD-İran savaşı sebebiyle Doğu Akdeniz ve Ege'de artan askeri faaliyetler Türk deniz savunmasını alarma geçirdi. Türkiye'nin yerli savunma sistemlerine Mavi Vatan'ın korunmasında adeta 'teyakkuz' emri verildi. ASELSAN'ın düşman teknolojilerine karşı ürettiği elektronik sistemler bir kez daha savunmanın önemini gündeme getirdi. İşte Mavi Vatan'ı koruyacak unsurlar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 10:57

ABD-İran savaşı sebebiyle Hürmüz Boğazı kararı, Körfez ülkelerinin savaşa dahil olma ihtimali ve Akdeniz-Ege’de askeri faaliyetlerin artması Türkiye’nin savunma önemini bir kez daha gündeme getirdi. İran’ın İsrail ve ABD’ye saldırıları sırasında Türkiye’ye yönelen balistik füzelere NATO deniz unsurları müdahale etti. Hatay ve Gaziantep’e doğru yönelen füzeler üzerinden geçmişti.

MAVİ VATANI KORUYACAK YERLİ UNSURLAR

Bölgesel gerilimler sürerken küresel güçlerin Doğu Akdeniz ve Güney Kıbrıs’a sevkiyat yapması Türkiye’nin F-16 faaliyetlerini ve savunma sistemlerini arttırmasına sebep oldu.Savunma sanayide amfibi hücum gemisi, su üst ve altı platformları, İDA’lar geliştiren Türkiye ’ın korunmasında gemi platformlarına caydırıcı silahlar üretiyor. Bu doğrultuda ASELSAN’ın su altı sonar sistemleri, torpido tedbir sistemleri, savaş sistemi tasarımı ve entegrasyonu, İDA, optik sistemleri kritik savunma görevi görüyor.

Türkiye'nin Mavi Vatan'ı koruyacak yerli unsurları şu şekilde:

UZAKTAN KOMUTALI SİLAH SİSTEMİ - SMASH 200/12.7 ve SMASH 200/25: Otomatik hedef ve takip sistemi bulunuyor.

Gemi radarından bildirilen konuma otomatik yönlenme - Yüksek stabilizasyon performansı
Gözetleme modu (Silah hedefe yönlendirilmeden) ve hedefin sürekli ekranın ortasında gösterimi
Gelişmiş Kullanıcı Grafik Arayüzleri
TV & Termal kamera görüntülerinin aynı anda gösterimi
Yüksek vuruş performansı

TAKS 100/40GFCS, 100/76GFCS, 100/127GFCS

TAKS, platformda yer alan savaş ve seyir sistemi bileşenleri ile savaş sistemi ve seyir sistemi veri ağları üzerinden haberleşmek için uygun veri ara yüzlerine sahip olup, Savaş Yönetim Sistemi ve platform sensörleri ile kolayca entegre edilebilmektedir.

ELEKTRO-OPTİK SAHİL/KIYI GÖZETLEME SİSTEMİ

Kullanım alanları; üs güvenliği, sahil güvenlik, uzun menzil gözetleme

Soğutmalı Orta Dalga (MWIR) Termal Kamera
Uzun Menzilli HD Gündüz Kamera
Hassas Motorize Yönlendirme Birimi
Göze Zararsız Lazer Mesafe Ölçer (Opsiyonel)

LAZER HEDEF İŞARETLEYİCİ VE MESAFE ÖLÇER ENGEREK-M02

Kullanım alanları; Deniz Savunma Silah Sistemleri, Yüksek Hızlı Hedef Takip Sistemleri, Elektro- Optik Sistemler, Mesafe Ölçümü

Bilgisayar Kontrollü
İlk/Son Yansıma Seçimi
Her Atımda 5 Hedef Ölçümü
Nişan Hattı Kamerası

ÇAFRAD ÇOK FONKSIYONLU RADAR SÜITI

ÇAFRAD, katı hal gönderme/alma modülleri, gelişmiş Sayısal Işaret Işleme mimarisi, darbe sıkıştırma özelliği, çoklu hedef takibi, elektronik huzme stabilizasyonu, kısa reaksiyon süresi, gelişmiş elektronik korunma teknikleri ile özgün çözümü son teknoloji ile buluşturan, GaN temelli 2 eksen AESA radar sistemidir.

ÇAFRAD içindeki radar sistemleri, platformlara ayrı ayrı entegre edilebilir özellikte olup, hep birlikte iken uzun menzilli hava resminin detaylı olarak oluşturulmasına ve eş zamanlı olarak birçok görevin icrasına imkân sağlar.

Aktif Dönmeyen Tipte IFF Anten Alt Sistemi • STANAG 4193 uyumlu Mod 1/2/3/C/S/5 sorgulama • 450 km menzil Aktif Faz Dizinli Çok Fonksiyonlu Radar (ÇFR) • X-Bant • Hacim arama ve ufuk hattı arama, • Hava ve suüstü hedeflerin tespit, takip ve sınıflandırılması, • Satha yakın seyreden süratli ve küçük hedef tespit ve takibi, • Çoklu hassas hedef takibi, • 150 km menzil • Iz kapasitesi >1000 Aktif Faz Dizinli Aydınlatma Radarı (AYR) • X-Bant • Yarı aktif füze güdümü • 150 km menzil Aktif Faz Dizinli Uzun Menzilli Arama Radarı (UMR) • S-Bant • Uzun menzilli hacim arama, • Hava ve suüstü hedeflerin tespit ve takibi, • 450 km menzil • Iz kapasitesi > 2000

ÇOK FONKSİYONLU RADAR SİSTEMİ SÜİTİ

CENK 500-N, 600-N, 700-N SSR

Çok Fonksiyonlu Radar Sistemleri Süiti, katı hal gönderme/alma modülleri, gelişmiş Sayısal İşaret İşleme mimarisi, darbe sıkıştırma özelliği, çoklu hedef takibi, elektronik huzme stabilizasyonu, kısa reaksiyon süresi, gelişmiş elektronik korunma teknikleri ile özgün çözümü son teknoloji ile buluşturan, GaN temelli 2 eksen AESA radar sistemidir.

CENK 500-N (Aktif Faz Dizinli Çok Fonksiyonlu Radar):
• X-Bant
• Hacim Arama ve Ufuk Hattı Arama
• Hava ve Su Üstü Hedeflerin Tespit, Takip ve Sınıflandırılması

CENK 600-N (Aktif Faz Dizinli Uzun Menzilli Arama Radarı):
• S-Bant
• Uzun Menzilli Hacim Arama
• Hava ve Su Üstü Hedeflerin Tespit ve Takibi
CENK 700-N SSR (Aktif Dönmeyen Tipte IFF Anten Alt Sistemi) :
• STANAG 4193 Uyumlu Mod 1/2/3/C/S/5 Sorgulama

ATIŞ KONTROL RADARI AKREP 100-N

SYS Kanalıyla Gelen Hedef Bilgilerini Pasif (Slave) olarak takip edebilme ve yüksek manevra yapan hava hedeflerini izlemeye devam edebilme gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

AKREP 100-N, 300-N Genel Özellikler: Yüksek Manevra Yapan Hava Hedeflerini Izlemeye Devam Edebilme

Yüksek Doğruluklu İz Bilgisi
Tespitten İz Bilgisi Üretmeye Hızlı Reaksiyon Süresi
Termal Kamera, Gündüz Kamerası Ve Lazer Mesafe Bulucudan Oluşan Elektro-Optik Sensör Paketi
EO ve RF Takip Verilerinin Füzyonu ile Daha Iyi Takip Imkânı

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
