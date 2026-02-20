Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
14°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

KIZILELMA, ASELSAN teknolojisiyle çok daha caydırıcı! Kritik test tamamlandı

İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN'ın yerli olarak geliştirdiği FEWS-U Elektronik Harp Süiti ile donatıldı. Entegrasyon sonrası yapılan ilk uçuş testi başarıyla tamamlandı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
14:45
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
14:45

Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücü , savaş sahasındaki caydırıcılığını artıracak kritik bir aşamayı geride bıraktı. KIZILELMA, ASELSAN'ın geliştirdiği FEWS-U Süiti ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

KIZILELMA, ASELSAN teknolojisiyle çok daha caydırıcı! Kritik test tamamlandı

HABERİN ÖZETİ

KIZILELMA, ASELSAN teknolojisiyle çok daha caydırıcı! Kritik test tamamlandı

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN'ın geliştirdiği FEWS-U Elektronik Harp Süiti ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak savaş sahasındaki caydırıcılığını artıracak kritik bir yetenek kazandı.
Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN'ın FEWS-U Elektronik Harp Süiti ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Bu entegrasyonla KIZILELMA'ya kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği kazandırıldı.
FEWS-U, insansız hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini artırmak için geliştirildi.
Sistem, 360 derece kapsama ve yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti gibi özelliklere sahip.
İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya, görevi sırasında kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği kazandırıldı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hale getirilerek Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

ASELSAN FEWS-U ÖZELLİKLERİ

FEWS-U'nun, "360 derece kapsama", "yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti", "hızlı tehdit tespit ve teşhisi" yeteneklerine sahip olduğu belirtildi.

FEWS-U Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, modern hava harp sahasında insansız hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini artırmak için geliştirildi.

İnsansız platformların ister ve kısıtlarına göre uyarlanan FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor.

İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ yerli gücüyle sulara indi
ETİKETLER
#hava savunma
#insansız savaş uçağı
#bayraktar kızılelma
#Elektronik Harp
#Aselsan Fews-u
#Savunma Teknolojileri
