Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ yerli gücüyle sulara indi

Savunma sanayisindeki yerli üretim hamlelerine yepyeni bir halka daha eklendi. ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma ortaklığında hayata geçirilen Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ, donanmanın gücüne güç katacak. ULAQ'ın vurucu gücü ise BEST DEFENCE'ten.

ULAQ, SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından geliştirilen 12,7 mm marin tip UKSS ile göreve başladı. SARSILMAZ'dan yapılan açıklamaya göre ULAQ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni kapsamında teslim edildi.

Türk savunma sanayisi, bu proje örneğinde olduğu gibi kamu ve özel sektör arasındaki stratejik iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Kara platformlarında elde ettiği operasyonel tecrübeyi deniz ortamına uyarlayan BEST DEFENCE, marin tip UKSS çözümleriyle Türk deniz platformlarının etkinliğini artırıyor.

Sistemin merkezinde, deniz koşullarına özel geliştirilen SAR 127 MT silahı bulunuyor. Aynı sistem 7,62 mm silahlarla da uyumlu çalışabiliyor. Beşik üstü atış ve kurma mekanizması sayesinde farklı silah konfigürasyonlarına hızlı şekilde adapte olabiliyor.

1000 MERMİYE KADAR KAPASİTEYE SAHİP

12,7 mm mühimmat için 500, 7,62 mm mühimmat için 1000 mermi kapasitesine sahip sistem, kompakt yapısı sayesinde hem yeni inşa edilen platformlara hem de mevcut deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor.

BEST DEFENCE'in marin tip UKSS'leri, yapay zeka destekli hedef tespit, teşhis ve takip kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Deniz, kara ve hava hedefleri operatör onayıyla yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirilebiliyor.

Sistem, deniz kaynaklı titreşim ve hareket etkilerinden arındırılmış stabilize görüntü ve veri sunarak, platform ve hedefin aynı anda hareket ettiği senaryolarda dahi yüksek isabet oranı sağlıyor. Açık mimarisi sayesinde farklı savaş yönetim sistemleriyle entegre çalışabilen yapı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

BEST DEFENCE​​​​​​​, güçlü AR-GE altyapısı ve saha tecrübesiyle kara platformlarında elde ettiği başarıyı deniz ortamına taşıyor. Marin tip UKSS ailesini genişletmeyi sürdüren şirket, Türkiye'nin "mavi vatan" vizyonuna yerli, akıllı ve entegre çözümlerle katkı sunmayı hedefliyor.