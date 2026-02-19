Menü Kapat
TGRT Haber
Savunma Teknolojileri
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ yerli gücüyle sulara indi

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ yerli gücüyle göreve başladı. Araç üzerinde yer alan ve SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından üretilen 12,7 milimetrelik silah sistemi, yapay zeka destekli atış yeteneğiyle güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ yerli gücüyle sulara indi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
13:47
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
13:47

Savunma sanayisindeki hamlelerine yepyeni bir halka daha eklendi. ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma ortaklığında hayata geçirilen Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ, donanmanın gücüne güç katacak. ULAQ'ın vurucu gücü ise BEST DEFENCE'ten.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ yerli gücüyle sulara indi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma ortaklığında geliştirilerek SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE'in 12,7 mm marin tip UKSS'si ile donanmaya teslim edildi.
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle donanmaya teslim edildi.
ULAQ, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma ortaklığında geliştirildi ve BEST DEFENCE tarafından üretilen 12,7 mm marin tip UKSS ile donatıldı.
BEST DEFENCE'in marin tip UKSS'si, yapay zeka destekli hedef tespit, takip ve stabilize görüntüleme yetenekleriyle yüksek isabet oranı sunuyor.
Bu proje, Türk savunma sanayisinin kamu-özel sektör iş birliğiyle yerli üretim ve "mavi vatan" vizyonuna katkısını simgeliyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ULAQ, SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından geliştirilen 12,7 mm marin tip UKSS ile göreve başladı. SARSILMAZ'dan yapılan açıklamaya göre ULAQ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni kapsamında teslim edildi.

Türk savunma sanayisi, bu proje örneğinde olduğu gibi kamu ve özel sektör arasındaki stratejik iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Kara platformlarında elde ettiği operasyonel tecrübeyi deniz ortamına uyarlayan BEST DEFENCE, marin tip UKSS çözümleriyle Türk deniz platformlarının etkinliğini artırıyor.

Sistemin merkezinde, deniz koşullarına özel geliştirilen SAR 127 MT silahı bulunuyor. Aynı sistem 7,62 mm silahlarla da uyumlu çalışabiliyor. Beşik üstü atış ve kurma mekanizması sayesinde farklı silah konfigürasyonlarına hızlı şekilde adapte olabiliyor.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ yerli gücüyle sulara indi

1000 MERMİYE KADAR KAPASİTEYE SAHİP

12,7 mm mühimmat için 500, 7,62 mm mühimmat için 1000 mermi kapasitesine sahip sistem, kompakt yapısı sayesinde hem yeni inşa edilen platformlara hem de mevcut deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor.

BEST DEFENCE'in marin tip UKSS'leri, yapay zeka destekli hedef tespit, teşhis ve takip kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Deniz, kara ve hava hedefleri operatör onayıyla yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirilebiliyor.

Sistem, deniz kaynaklı titreşim ve hareket etkilerinden arındırılmış stabilize görüntü ve veri sunarak, platform ve hedefin aynı anda hareket ettiği senaryolarda dahi yüksek isabet oranı sağlıyor. Açık mimarisi sayesinde farklı savaş yönetim sistemleriyle entegre çalışabilen yapı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

BEST DEFENCE​​​​​​​, güçlü AR-GE altyapısı ve saha tecrübesiyle kara platformlarında elde ettiği başarıyı deniz ortamına taşıyor. Marin tip UKSS ailesini genişletmeyi sürdüren şirket, Türkiye'nin "mavi vatan" vizyonuna yerli, akıllı ve entegre çözümlerle katkı sunmayı hedefliyor.

