Messenger.com hizmeti kapatılıyor: İşte kullanmak için son tarih

Meta, Aralık 2025'te bağımsız Messenger masaüstü uygulamasını kullanımdan kaldırmıştı. Şirket şimdi de Messenger.com adresinin Nisan 2026 itibarıyla tarihe karışacağını doğruladı. Meta'nın resmi yardım sayfasında yer alan bilgilere göre, Messenger.com üzerindeki mesajlaşma hizmeti önümüzdeki ay tamamen durdurulacak.

KULLANICILAR FACEBOOK'A YÖNLENDİRİLECEK

Nisan ayı geldiğinde sohbetlerine web sitesi üzerinden ulaşmaya çalışan kullanıcılar, otomatik olarak facebook.com/messages adresine yönlendirilecek. Masaüstü mesajlaşmaları için Messenger.com'u kullananların, alışkanlıklarını değiştirmesi ve yeni platforma adapte olması gerekecek.

UYGULAMA DA KISA SÜRE ÖNCE KAPATILMIŞTI

Messenger masaüstü uygulamasının kapatılması işlemi da henüz birkaç ay önce gerçekleşmişti. Meta, 15 Aralık'ta fişi çekmeden önce kullanıcılara 60 günlük bir geçiş süreci tanımıştı. Pek çok kişi mecburen web sürümüne veya Facebook ana sayfasına geçiş yapmak zorunda kalmıştı. Artık Messenger.com adresindeki web sürümü de kullanımdan kaldırılıyor.