Messenger.com hizmeti kapatılıyor: İşte kullanmak için son tarih

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meta, Aralık 2025'te bağımsız Messenger masaüstü uygulamasını kullanımdan kaldırmıştı. Şirket şimdi de Messenger.com adresinin Nisan 2026 itibarıyla tarihe karışacağını doğruladı. Meta'nın resmi yardım sayfasında yer alan bilgilere göre, Messenger.com üzerindeki mesajlaşma hizmeti önümüzdeki ay tamamen durdurulacak.
Nisan ayı geldiğinde sohbetlerine web sitesi üzerinden ulaşmaya çalışan kullanıcılar, otomatik olarak facebook.com/messages adresine yönlendirilecek. Masaüstü mesajlaşmaları için Messenger.com'u kullananların, alışkanlıklarını değiştirmesi ve yeni platforma adapte olması gerekecek.
Messenger masaüstü uygulamasının kapatılması işlemi da henüz birkaç ay önce gerçekleşmişti. Meta, 15 Aralık'ta fişi çekmeden önce kullanıcılara 60 günlük bir geçiş süreci tanımıştı. Pek çok kişi mecburen web sürümüne veya Facebook ana sayfasına geçiş yapmak zorunda kalmıştı. Artık Messenger.com adresindeki web sürümü de kullanımdan kaldırılıyor.