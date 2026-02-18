Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Hava Durumu
Teknoloji
Messenger.com hizmeti kapatılıyor: İşte kullanmak için son tarih

Facebook, Instagram, WhatsApp uygulamalarının sahibi olan Meta, masaüstü uygulamasının fişini çektikten kısa bir süre sonra şimdi de web tabanlı mesajlaşma servisi Messenger.com için yolun sonunun geldiğini duyurdu. İşte tüm detaylar.

18.02.2026
, Aralık 2025'te bağımsız masaüstü uygulamasını kullanımdan kaldırmıştı. Şirket şimdi de Messenger.com adresinin Nisan 2026 itibarıyla tarihe karışacağını doğruladı. Meta'nın resmi yardım sayfasında yer alan bilgilere göre, Messenger.com üzerindeki mesajlaşma hizmeti önümüzdeki ay tamamen durdurulacak.

Messenger.com hizmeti kapatılıyor: İşte kullanmak için son tarih

Messenger.com hizmeti kapatılıyor: İşte kullanmak için son tarih

Meta, bağımsız masaüstü uygulamasının kapatılmasının ardından, Messenger.com web sitesi üzerindeki mesajlaşma hizmetini Nisan ayından itibaren durdurarak kullanıcıları facebook.com/messages adresine yönlendirecek.
Messenger.com üzerindeki mesajlaşma hizmeti Nisan ayından itibaren durdurulacak.
Web sitesine erişmeye çalışan kullanıcılar, sohbetleri için otomatik olarak facebook.com/messages adresine yönlendirilecek.
Messenger.com adresinin tamamen kullanımdan kaldırılması Nisan 2026 itibarıyla gerçekleşecek.
Bu değişiklik, Meta'nın Aralık 2025'te bağımsız Messenger masaüstü uygulamasını kullanımdan kaldırmasının ardından geliyor.
KULLANICILAR FACEBOOK'A YÖNLENDİRİLECEK

Nisan ayı geldiğinde sohbetlerine web sitesi üzerinden ulaşmaya çalışan kullanıcılar, otomatik olarak .com/messages adresine yönlendirilecek. Masaüstü mesajlaşmaları için Messenger.com'u kullananların, alışkanlıklarını değiştirmesi ve yeni platforma adapte olması gerekecek.

Messenger.com hizmeti kapatılıyor: İşte kullanmak için son tarih

UYGULAMA DA KISA SÜRE ÖNCE KAPATILMIŞTI

Messenger masaüstü uygulamasının kapatılması işlemi da henüz birkaç ay önce gerçekleşmişti. Meta, 15 Aralık'ta fişi çekmeden önce kullanıcılara 60 günlük bir geçiş süreci tanımıştı. Pek çok kişi mecburen web sürümüne veya Facebook ana sayfasına geçiş yapmak zorunda kalmıştı. Artık Messenger.com adresindeki web sürümü de kullanımdan kaldırılıyor.

