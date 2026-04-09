İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen olayda; 77 yaşındaki şüpheli E.B. pompalı tüfekle polis merkezine ateş açmış hain saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit olmuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir'de karakola hain saldırının davası başlıyor! "Talimat terör örgütünden" İzmir Balçova'da polis merkezine yapılan ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili, DEAŞ terör örgütü bağlantılı iddianame kabul edildi. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki E.B. ile birlikte toplam 13 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, şüpheli E.B.'nin DEAŞ terör örgütüne katıldığı, örgüt ideolojisini benimsediği ve saldırı talimatı aldığı belirtildi. Saldırı sonucu polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu. Şüpheli E.B. çıkan çatışmada bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Çıkan çatışmada şüpheli, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirirken olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli E.B. (17) ile birlikte babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanık yer aldı.

"TALİMAT TERÖR ÖRGÜTÜNDEN"

İddianamede, tutuklu sanık E.B.'nin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı bilgisi yer aldı. Şüphelinin örgüt ideolojisini benimsediği ve silahlı eğitim aldığı ifade edildi. Ayrıca, örgütün amaçları doğrultusunda saldırı talimatı aldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşı nedeniyle ayrılan dosyası ise birleştirme talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Kabul edilen iddianamede tutuklu 7 sanığın aralarında bulunduğu toplam 13 kişi hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanacak. Sanıklar, açılan dava kapsamında bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.