İzmir'de karakola hain saldırının davası başlıyor! "Talimat terör örgütünden"

İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen olayda; 77 yaşındaki şüpheli E.B. pompalı tüfekle polis merkezine ateş açmış hain saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit olmuştu.
Çıkan çatışmada şüpheli, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirirken olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli E.B. (17) ile birlikte babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanık yer aldı.
İddianamede, tutuklu sanık E.B.'nin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı bilgisi yer aldı. Şüphelinin örgüt ideolojisini benimsediği ve silahlı eğitim aldığı ifade edildi. Ayrıca, örgütün amaçları doğrultusunda saldırı talimatı aldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşı nedeniyle ayrılan dosyası ise birleştirme talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Kabul edilen iddianamede tutuklu 7 sanığın aralarında bulunduğu toplam 13 kişi hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanacak. Sanıklar, açılan dava kapsamında bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.