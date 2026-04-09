Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İzmir'de karakola hain saldırının davası başlıyor! "Talimat terör örgütünden"

İzmir'in Balçova ilçesinde 3 polisin şehit düştüğü hain saldırıya ilişkin açıklan davada, sanıklar ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak. iddianamede ise tutuklu 7 sanığın aralarında bulunduğu toplam 13 kişi hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 09:58

İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen olayda; 77 yaşındaki şüpheli E.B. pompalı tüfekle polis merkezine ateş açmış hain saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit olmuştu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İzmir Balçova'da polis merkezine yapılan ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili, DEAŞ terör örgütü bağlantılı iddianame kabul edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki E.B. ile birlikte toplam 13 sanık hakkında dava açıldı.
Sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, şüpheli E.B.'nin DEAŞ terör örgütüne katıldığı, örgüt ideolojisini benimsediği ve saldırı talimatı aldığı belirtildi.
Saldırı sonucu polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu.
Şüpheli E.B. çıkan çatışmada bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Çıkan çatışmada şüpheli, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirirken olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli E.B. (17) ile birlikte babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanık yer aldı.

"TALİMAT TERÖR ÖRGÜTÜNDEN"

İddianamede, tutuklu sanık E.B.'nin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı bilgisi yer aldı. Şüphelinin örgüt ideolojisini benimsediği ve silahlı eğitim aldığı ifade edildi. Ayrıca, örgütün amaçları doğrultusunda saldırı talimatı aldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşı nedeniyle ayrılan dosyası ise birleştirme talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Kabul edilen iddianamede tutuklu 7 sanığın aralarında bulunduğu toplam 13 kişi hakkında 4'er kez ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanacak. Sanıklar, açılan dava kapsamında bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ETİKETLER
#Ağırlaştırılmış Müebbet
#Terör Davası
#Polis Cinayeti
#Deaş Bağlantısı
#Balçova Saldırısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.