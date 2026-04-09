Gündem
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

İBB yolsuzluk davasında 19. duruşma! İşte yaşanan gelişmeler

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın 19. duruşması bugün görülecek. İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 09:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan dava devam ediyor. 92’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık bugün 19. kez hakim karşısına çıkacak.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (2 kez)
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu malına zarar verme
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • İrtikap (9 kez)
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Orman Kanunu'na Muhalefet
  • Maden Kanunu'na muhalefet
İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan ; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

