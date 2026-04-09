İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan dava devam ediyor. 92’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık bugün 19. kez hakim karşısına çıkacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İBB yolsuzluk davasında 19. duruşma! İşte yaşanan gelişmeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 414 sanığın yargılandığı dava bugün 19. kez görülecek. Davada 92'si tutuklu, 7'si firari ve 5'i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık bulunuyor. 'Yüzyılın yolsuzluk davası' olarak nitelendirilen davada Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet' (12 kez), 'Suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor. En çok cezayı gerektiren suçlama 'İhaleye fesat karıştırma' (70 kez) ve 'Rüşvet alma' (47 kez) olarak belirtiliyor.

'Yüzyılın yolsuzluk davası' olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği davanın 19. duruşması görülecek...

İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler..



EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (2 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İrtikap (9 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevrenin kasten kirletilmesi

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Orman Kanunu'na Muhalefet

Maden Kanunu'na muhalefet

Suç Türü Sıklık Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 1 Rüşvet 12 kez Suç gelirlerinin aklanması 7 kez Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık 7 kez Kişisel verilerin kaydedilmesi 2 kez Kişisel verileri ele geçirme ve yayma 2 kez Suç delillerini gizleme 2 kez Haberleşmenin engellenmesi 1 Kamu malına zarar verme 1 Rüşvet alma 47 kez Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 1 İrtikap 9 kez İhaleye fesat karıştırma 70 kez Çevrenin kasten kirletilmesi 1 Vergi Usul Kanunu'na muhalefet 1 Orman Kanunu'na Muhalefet 1 Maden Kanunu'na muhalefet 1

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.