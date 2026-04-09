İBB yolsuzluk davasında 19. duruşma! İşte yaşanan gelişmeler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan dava devam ediyor. 92’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık bugün 19. kez hakim karşısına çıkacak.
'Yüzyılın yolsuzluk davası' olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği davanın 19. duruşması görülecek...
İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler..
|Suç Türü
|Sıklık
|Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
|1
|Rüşvet
|12 kez
|Suç gelirlerinin aklanması
|7 kez
|Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
|7 kez
|Kişisel verilerin kaydedilmesi
|2 kez
|Kişisel verileri ele geçirme ve yayma
|2 kez
|Suç delillerini gizleme
|2 kez
|Haberleşmenin engellenmesi
|1
|Kamu malına zarar verme
|1
|Rüşvet alma
|47 kez
|Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
|1
|İrtikap
|9 kez
|İhaleye fesat karıştırma
|70 kez
|Çevrenin kasten kirletilmesi
|1
|Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
|1
|Orman Kanunu'na Muhalefet
|1
|Maden Kanunu'na muhalefet
|1
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.