Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde bir apartmanda acı bir olay meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan 67 yaşındaki Y.E.'den bir süredir haber alamayan komşuları, Y.E.'nin dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine şüphelenerek durumu yetkili birimlere bildirdi.

HABERİN ÖZETİ Acı gerçek apartmana yayılan kökü kokuyla ortaya çıktı! 67 yaşındaki adam ölü bulundu Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde yalnız yaşayan 67 yaşındaki bir adam, komşularının şüphelenmesi üzerine evinde ölü bulundu. Komşuları, Y.E.'den haber alamayınca ve dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, itfaiyenin yardımıyla girdiği dairede Y.E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen ikamette, Y.E'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.