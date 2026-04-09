Acı gerçek apartmana yayılan kökü kokuyla ortaya çıktı! 67 yaşındaki adam ölü bulundu

Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde bir apartmanda acı bir olay meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan 67 yaşındaki Y.E.'den bir süredir haber alamayan komşuları, Y.E.'nin dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine şüphelenerek durumu yetkili birimlere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen ikamette, Y.E'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.