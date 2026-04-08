Tuzla'da fabrika yangını! Ekipler yangını kontrol altına aldı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Anıt Sokak üzerinde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, çevrede yoğun duman oluştu.

Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.