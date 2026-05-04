“Sevdamı Sakla Karadeniz” adıyla ekranlara gelecek projede detaylar henüz netleşmedi. Yeni sezonda başlayacak dizi TRT1’in sevilen projesi Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak mı şimdiden merak ediliyor. Peki Sevdamı Sakla Karadeniz dizisi konusu nedir? Sevdamı Sakla Karadeniz oyuncuları kimlerdir?
SEVDAMI SAKLA KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kuzey ve Zeyşan’ın unutulmaz aşk hikayesini konu alan Sevdamı Sakla Karadeniz NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan Sevdamı Sakla Karadeniz’in ne zaman başlayacağı oyuncularının kimler olacağı şimdiden araştırılmaya başlandı.
“Kocamın Ailesi”, “Avrupa Avrupa” ve “Hercai” gibi ses getiren projelere imza atan Mia Yapım’ın sahibi Banu Akdeniz, bu kez rotasını memleketi Trabzon Maçka’ya çeviriyor. Projenin Karadeniz’in doğal atmosferinde çekilmesi bekleniyor.
SEVDAMI SAKLA KARADENİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Sevdamı Sakla Karadeniz oyuncuları henüz netleşmiş değil. Ancak dizinin senaryosunu Deniz Dargı ve Cem Görgeç kaleme alıyor. Oyuncu kadrosu için görüşmeler sürüyor. Yeni proje Sevdamı Sakla Karadeniz’le birlikte Trabzon, ana akım diziler için önemli bir çekim merkezi haline gelmeye devam ediyor.
SEVDAMI SAKLA KARADENİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
“Taşacak Bu Deniz” dizisinin ardından “Sevdamı Sakla Karadeniz” de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Böylece Trabzon’da aynı dönemde iki farklı dizinin çekilecek olması, bölge için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
DOĞAL GÜZELLİKLER EKRANA TAŞINACAK
Karadeniz’in hırçın dalgaları, sisle örtülü yaylaları ve büyüleyici doğası, dizinin görsel atmosferine güçlü bir zemin hazırlayacak. Trabzon’un doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ise yapımın anlatımında önemli bir yer tutacak.
KADRO ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Dizinin yönetmeni ve oyuncu kadrosuna ilişkin görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Yapım ekibinin, izleyici karşısına güçlü ve dikkat çekici bir kadro ile çıkmayı hedeflediği belirtiliyor.