Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Eda Sakız ile Burak Bulut boşanıyor mu? Evliliklerinde kriz iddiası

Eda Sakız ve Burak Bulut hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. Çiftin bir süredir birlikte görüntü vermemesi ve sosyal medya paylaşımlarındaki fotoğrafları kaldırması üzerine Eda Sakın Burak Bulut boşanıyor mu?” sorularını beraberinde getirdi. Ünlü çift haklarında ortaya atılan iddialar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 21:44

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar da Eda Sakız ile Burak Bulut cephesinde sular durulmuyor. Son dönemde sık sık tartıştıkları öne sürülen çiftin, ilişkilerini gözden geçirdiği ve boşanma kararı aldığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ve sosyal medya paylaşımlarındaki değişim, takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Tüm iddialara rağmen taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler şimdi çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.

Eda Sakız ve Burak Bulut çiftinin ayrıldığına dair çıkan sosyal medya iddiaları magazin gündemini meşgul ediyor.
Eda Sakız ve Burak Bulut'un ilişkilerinde kriz yaşadığı ve ayrılık kararı aldığı iddia ediliyor.
Çiftin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ve sosyal medya paylaşımlarındaki değişim dikkat çekti.
Eylül 2024'te nişanlanan çift, 12 Ağustos 2025'te Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenmişti.
Nikah şahitliğini İrem Derici'nin yaptığı düğün uzun süre konuşulmuştu.
Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EDA SAKIZ VE BURAK BULUT AYRILIYOR MU?

dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Eda Sakız ve Burak Bulut hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları gündemi sarstı. Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen çiftin ilişkilerinde kriz yaşadığı öne sürülüyor.

Eylül 2024’te nişanlanarak ilişkilerini bir adım ileriye taşıyan Sakız ve Bulut, 12 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’un gözde mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen ihtişamlı bir törenle dünya evine girmişti. Nikah şahitliğini İrem Derici’nin yaptığı düğün, uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

Ancak son günlerde çiftin ilişkisine dair ortaya atılan iddialar, bu mutlu tabloyu gölgeledi. Kulislerde konuşulanlara göre Sakız ve Bulut’un bir süredir sık sık tartıştığı ve ilişkilerini gözden geçirme aşamasına geldiği öne sürülüyor. Özellikle ikilinin uzun zamandır birlikte görüntü vermemesi ve sosyal medya paylaşımlarındaki mesafe, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Eda Sakız’ın son paylaşımlarındaki imalı ifadeler ve Burak Bulut’un daha geri planda kalması, “ayrılık mı geliyor?” sorularını beraberinde getirdi. Sosyal medyada hayranlar ikiye bölünürken, bir kesim bu iddiaların asılsız olduğunu savunuyor, diğer kesim ise çiftin sessizliğini dikkat çekici buluyor.

Yaşanılan gelişmelere rağmen taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Magazin kulislerinde konuşulan bu iddiaların doğruluğu belirsizliğini korurken, gözler şimdi Eda Sakız ve Burak Bulut’tan gelecek açıklamaya çevrildi.

BURAK BULUT KİMDİR?

Burak Bulut, 16 Şubat 1990 doğumlu olan başarılı sanatçı, 35 yaşındadır. Aslen Elazığlı olan Burak Bulut, Elazığ’ın Palu ilçesinde doğup büyüdü. Anadolu’nun köklü kültüründen beslenen sanatçı, müziğine de bu toprakların izlerini yansıtıyor. Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan Bulut, 2020’li yıllarda yayımladığı şarkılarla geniş kitlelere ulaşarak büyük bir çıkış yakaladı. Dijital müzik platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçalarıyla dikkat çeken sanatçı, kısa sürede önemli bir hayran kitlesi edindi.

