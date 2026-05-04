Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah 2026 yılı için planlanan konser haberleriyle hayranlarını heyecanlandırdı. Sanatçının sosyal medya üzerinden yaptığı “3 Haziran 2026 İstanbul” paylaşımı, büyük bir konserin habercisi olarak yorumlandı. Hayranlar gelişmeleri yakından takip ederken, Şebnem Ferah’ın olası konserine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki, Şebnem Ferah konseri nerede yapılacak? Şebnem Ferah biletler satışa çıktı mı? Şebnem Ferah konser bilet fiyatlar ne kadar?

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah 2026 konser nerede? Şebnem Ferah biletleri satışta mı ne kadar? Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, 2026 yılı için planlanan konser haberleriyle hayranlarını heyecanlandırdı. Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı İstanbul'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak. Konser biletleri 6 Mayıs saat 12.00 itibarıyla Bubilet üzerinden satışa çıkacak. Bilet fiyatlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Rock müziğinin güçlü ismi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından sahnelere dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçının 2026 konser programı kapsamında 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı İstanbul’da sahne alacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Şebnem Ferah konseri, İstanbul’un en önemli açık hava etkinlik alanlarından biri olan Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. Uzun süredir sahne performansları merakla beklenen sanatçının dönüş konseri, şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı.

Rock müzikseverler tarafından heyecanla beklenen konserin, Ferah’ın geniş repertuvarıyla unutulmaz bir geceye sahne olması bekleniyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören konser haberi sonrası bilet satış detayları ve etkinlik organizasyonuna dair bilgiler ise merakla takip ediliyor.

ŞEBNEM FERAH BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

Şebnem Ferah 2026 konseriyle yeniden sahnelere dönmeye hazırlanırken bilet satış detayları da netleşti. Uzun süredir beklenen konser için hayranların merakla beklediği biletlerin satış tarihi açıklandı.

Şebnem Ferah konser biletleri, 6 Mayıs saat 12.00 itibarıyla Bubilet üzerinden satışa çıkacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen konser için biletlerin kısa sürede tükenebileceği tahmin ediliyor. Sanatçının uzun bir aranın ardından sahneye çıkacak olması, müzikseverler arasında büyük heyecan oluştururken, sosyal medyada da konserle ilgili paylaşımlar hız kazandı. Şebnem Ferah’ın 2026 konseri bilet satışlarının başlamasıyla birlikte yoğun talep oluşması bekleniyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLET FİYATLAR NE KADAR?

Şebnem Ferah 2026 konseriyle yeniden sahnelere dönmeye hazırlanırken bilet fiyatları da merak konusu oldu. Ancak organizasyon tarafından bilet fiyatlarına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. 6 Mayıs 2026 itibarıyla satışa çıkacak biletler öncesinde hayranlar fiyat aralığını araştırırken, şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, bilet fiyatlarının ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.