Elazığspor, play-off'ta adını finale yazdırdı! Elazığ ekibi, Adana 01 FK'yi eledi

Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı tamamlandı. Rövanş maçlarının oynandığı yükselme play-off 1. turunda adını finale yazdıran takımlar belli oldu.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off turunda rövanş maçında Elazığspor ile Adana 01 FK, Elazığ'da karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan ilk maçta rakibini 4-2'lik skorla mağlup eden Elazığspor, rövanş maçına avantajlı çıktı.
Ev sahibi Elazığspor, mücadelenin 20. dakikasında Enes Soy'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Elazığspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Adana 01 FK, Okan Derici'nina attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.
Elazığspor, maçın 90+2. dakikasında bir kez daha öne geçti. Bordo-beyazlılarda Sakıb Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Elazığspor, Adana 01 FK'yi 2-1 yenerek adını yükselme play-off turunda finale yazdırdı.
Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off finalinde, Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakan Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek.