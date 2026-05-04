Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı tamamlandı. Rövanş maçlarının oynandığı yükselme play-off 1. turunda adını finale yazdıran takımlar belli oldu.

HABERİN ÖZETİ Elazığspor, play-off'ta adını finale yazdırdı! Elazığ ekibi, Adana 01 FK'yi eledi Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. turu tamamlandı ve finale kalan takımlar belli oldu. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor, Adana 01 FK'yi evinde 2-1 yenerek finale yükseldi. Elazığspor'un gollerini Enes Soy ve Sakıb Aytaç atarken, Adana 01 FK'nin golünü Okan Derici kaydetti. Elazığspor, finalde Şanlıurfaspor'u eleyen Muğlaspor ile karşılaşacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off turunda rövanş maçında Elazığspor ile Adana 01 FK, Elazığ'da karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan ilk maçta rakibini 4-2'lik skorla mağlup eden Elazığspor, rövanş maçına avantajlı çıktı.

Ev sahibi Elazığspor, mücadelenin 20. dakikasında Enes Soy'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Elazığspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Adana 01 FK, Okan Derici'nina attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

Elazığspor, maçın 90+2. dakikasında bir kez daha öne geçti. Bordo-beyazlılarda Sakıb Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Elazığspor, Adana 01 FK'yi 2-1 yenerek adını yükselme play-off turunda finale yazdırdı.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off finalinde, Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakan Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek.