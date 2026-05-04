Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Elazığspor, play-off'ta adını finale yazdırdı! Elazığ ekibi, Adana 01 FK'yi eledi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Elazığspor ile Adana 01 FK, Elazığ'da karşılaştı. Turun ilk maçında rakibini deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başaran Elazığspor, sahasındaki rövanş maçını da 2-1'lik skorla kazanarak adını play-off finaline yazdırdı. 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off finalinde Elazığspor ile Muğlaspor karşı karşıya gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Elazığspor, play-off'ta adını finale yazdırdı! Elazığ ekibi, Adana 01 FK'yi eledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 22:11

Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı tamamlandı. Rövanş maçlarının oynandığı yükselme play-off 1. turunda adını finale yazdıran takımlar belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

Elazığspor, play-off'ta adını finale yazdırdı! Elazığ ekibi, Adana 01 FK'yi eledi

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. turu tamamlandı ve finale kalan takımlar belli oldu.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor, Adana 01 FK'yi evinde 2-1 yenerek finale yükseldi.
Elazığspor'un gollerini Enes Soy ve Sakıb Aytaç atarken, Adana 01 FK'nin golünü Okan Derici kaydetti.
Elazığspor, finalde Şanlıurfaspor'u eleyen Muğlaspor ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off turunda rövanş maçında ile Adana 01 FK, Elazığ'da karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan ilk maçta rakibini 4-2'lik skorla mağlup eden Elazığspor, rövanş maçına avantajlı çıktı.

Ev sahibi Elazığspor, mücadelenin 20. dakikasında Enes Soy'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Elazığspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Adana 01 FK, Okan Derici'nina attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

Elazığspor, maçın 90+2. dakikasında bir kez daha öne geçti. Bordo-beyazlılarda Sakıb Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Elazığspor, Adana 01 FK'yi 2-1 yenerek adını yükselme play-off turunda finale yazdırdı.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off finalinde, Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakan Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muğlaspor play-off'ta finale yükseldi! Muğla temsilcisi, Şanlıurfaspor'u eledi
Muşspor adını finale yazdırdı! Muş temsilcisi, Aliağa FK'yi penaltılarla eledi
ETİKETLER
#Futbol
#elazığspor
#Nesine 2. Lig
#Muğlaspor
#Adana 01 Fk
#Yükselme Play-off
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.