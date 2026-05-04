Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Muğlaspor play-off'ta finale yükseldi! Muğla temsilcisi, Şanlıurfaspor'u eledi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Muğlaspor ile Şanlıurfaspor, Muğla'da kozlarını paylaştı. Turun ilk maçında rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran Muğlaspor, sahasındaki rövanş maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak adını play-off finaline yazdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Muğlaspor play-off'ta finale yükseldi! Muğla temsilcisi, Şanlıurfaspor'u eledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 19:01

Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yükselme 1. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor. Rövanş maçlarının oynandığı yükselme play-off 1. turunda adını finale yazdıran takımlar belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

Muğlaspor play-off'ta finale yükseldi! Muğla temsilcisi, Şanlıurfaspor'u eledi

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Muğlaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.
Muğlaspor, ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
Şanlıurfaspor, 17. dakikada Çınar Tarhan'ın golüyle öne geçti.
Maçın 33. dakikasında iki takım da birer oyuncu kırmızı kart gördü.
Muğlaspor'un golü 90+6. dakikada Muhammet Enes Gök'ten geldi.
Muğlaspor, finalde Adana 01 FK - Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off turunda finale yükselen ilk takımın belli olacağı maçta Muğlaspor ile , Muğla'da karşı karşıya geldi. Şanlıurfa'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0'lık skorla mağlup eden Muğlaspor, rövanş maçına avantajlı çıktı.

Konuk ekip Şanlıurfaspor, mücadelenin 17. dakikasında Çınar Tarhan'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Maçın 33. dakikasında Muğlaspor'dan Mehmet Yiğit ve Şanlıurfaspor'dan Vedat Bora, yaşadıkları sportmenlik dışı tartışmanın ardından gördükleri kırmızı kartla takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Şanlıurfaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Muğlaspor play-off'ta finale yükseldi! Muğla temsilcisi, Şanlıurfaspor'u eledi

Mücadelenin ikinci yarısı da uzun süre golsüz devam ederken karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol uzatma dakikalarında Muğlaspor'dan geldi. Maçın 90+6. dakikasında Muhammet Enes Gök'ün attığı golle durum 1-1 oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Muğlaspor ile Şanlıurfaspor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Turun ilk maçında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Muğlaspor, 1-1'lik beraberliğin ardından adını yükselme play-off turunda finale yazdırdı.

Muğlaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off finalinde Adana 01 FK-Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Eşleşmede Adana'da oynanan ilk maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Elazığspor olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da iç transfer tamam! Yıldız orta sahanın sözleşmesi uzadı
Fenerbahçe'de Ederson ile yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: İşte ayrılığın perde arkası
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#play-off
#şanlıurfaspor
#2. Lig
#Muğlaspor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.