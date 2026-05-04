Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor. Rövanş maçlarının oynandığı yükselme play-off 1. turunda adını finale yazdıran takımlar belli oldu.

HABERİN ÖZETİ Muğlaspor play-off'ta finale yükseldi! Muğla temsilcisi, Şanlıurfaspor'u eledi Muğlaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off 1. tur rövanş maçında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. Muğlaspor, ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Şanlıurfaspor, 17. dakikada Çınar Tarhan'ın golüyle öne geçti. Maçın 33. dakikasında iki takım da birer oyuncu kırmızı kart gördü. Muğlaspor'un golü 90+6. dakikada Muhammet Enes Gök'ten geldi. Muğlaspor, finalde Adana 01 FK - Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off turunda finale yükselen ilk takımın belli olacağı maçta Muğlaspor ile Şanlıurfaspor, Muğla'da karşı karşıya geldi. Şanlıurfa'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0'lık skorla mağlup eden Muğlaspor, rövanş maçına avantajlı çıktı.

Konuk ekip Şanlıurfaspor, mücadelenin 17. dakikasında Çınar Tarhan'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Maçın 33. dakikasında Muğlaspor'dan Mehmet Yiğit ve Şanlıurfaspor'dan Vedat Bora, yaşadıkları sportmenlik dışı tartışmanın ardından gördükleri kırmızı kartla takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Şanlıurfaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısı da uzun süre golsüz devam ederken karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol uzatma dakikalarında Muğlaspor'dan geldi. Maçın 90+6. dakikasında Muhammet Enes Gök'ün attığı golle durum 1-1 oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Muğlaspor ile Şanlıurfaspor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Turun ilk maçında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Muğlaspor, 1-1'lik beraberliğin ardından adını yükselme play-off turunda finale yazdırdı.

Muğlaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off finalinde Adana 01 FK-Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Eşleşmede Adana'da oynanan ilk maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Elazığspor olmuştu.