Galatasaray'da iç transfer tamam! Yıldız orta sahanın sözleşmesi uzadı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Galatasaray, rotayı Antalyaspor maçına çevirdi. Sahada moral depolamaya çalışan sarı-kırmızılı camiada, yönetim kanadından ise yüzleri güldüren bir haber geldi. Takımın tecrübeli ismi Mario Lemina, sergilediği istikrarın karşılığını yeni sözleşme ile aldı.
Sabah’ın paylaştığı verilere göre; Mario Lemina’nın sözleşmesinde yer alan "+1 yıllık uzatma" opsiyonu, ligin bitimine iki hafta kala resmiyet kazandı. Sözleşmedeki "resmi maçların %60’ına ilk 11’de başlama" şartı, oyuncunun Samsunspor karşısında 32. kez as kadroda yer almasıyla birlikte sağlandı.
Bu gelişmeyle birlikte, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli orta saha, gelecek sezon da parçalı formayı terletmeye devam edecek.
Okan Buruk’un orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. İşte Lemina’nın bu sezonki karnesi:
|Maç Sayısı
|40
|Gol/Asist
|2 Gol - 2 Asist
|Piyasa Değeri
|5 Milyon Euro
|İlk 11 Başarısı
|32 Maç
Sarı-kırmızılı yönetim, piyasa değeri 5 milyon euro olan ve takım içi dengelerde kilit rol oynayan Gabonlu yıldızın kalmasıyla birlikte orta saha planlamasında rahat bir nefes aldı.