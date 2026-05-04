Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Galatasaray, rotayı Antalyaspor maçına çevirdi. Sahada moral depolamaya çalışan sarı-kırmızılı camiada, yönetim kanadından ise yüzleri güldüren bir haber geldi. Takımın tecrübeli ismi Mario Lemina, sergilediği istikrarın karşılığını yeni sözleşme ile aldı.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da iç transfer tamam! Yıldız orta sahanın sözleşmesi uzadı Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesindeki '+1 yıllık uzatma' opsiyonunun devreye girmesiyle yıldız orta sahanın sözleşmesini uzattı. Mario Lemina'nın sözleşmesinde yer alan '+1 yıllık uzatma' opsiyonu, ligin bitimine iki hafta kala resmiyet kazandı. Sözleşmedeki 'resmi maçların %60’ına ilk 11’de başlama' şartı, oyuncunun Samsunspor karşısında 32. kez as kadroda yer almasıyla sağlandı. Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Lemina, bu sezon 40 maçta forma giydi, 2 gol ve 2 asist üretti. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirtildi.

MADDE DEVREYE GİRDİ, KONTRAT UZADI

Sabah’ın paylaştığı verilere göre; Mario Lemina’nın sözleşmesinde yer alan "+1 yıllık uzatma" opsiyonu, ligin bitimine iki hafta kala resmiyet kazandı. Sözleşmedeki "resmi maçların %60’ına ilk 11’de başlama" şartı, oyuncunun Samsunspor karşısında 32. kez as kadroda yer almasıyla birlikte sağlandı.

Bu gelişmeyle birlikte, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli orta saha, gelecek sezon da parçalı formayı terletmeye devam edecek.

SEZONUN İSTİKRAR ABİDESİ

Okan Buruk’un orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. İşte Lemina’nın bu sezonki karnesi:

Maç Sayısı 40 Gol/Asist 2 Gol - 2 Asist Piyasa Değeri 5 Milyon Euro İlk 11 Başarısı 32 Maç

Sarı-kırmızılı yönetim, piyasa değeri 5 milyon euro olan ve takım içi dengelerde kilit rol oynayan Gabonlu yıldızın kalmasıyla birlikte orta saha planlamasında rahat bir nefes aldı.