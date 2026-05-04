Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da iç transfer tamam! Yıldız orta sahanın sözleşmesi uzadı

Samsunspor yenilgisi sonrası şampiyonluk yolunda vites yükselten Galatasaray’da, orta sahanın dinamosu Mario Lemina’nın sözleşmesiyle ilgili kritik gelişme yaşandı. Gabonlu yıldızın kontratındaki o madde resmen devreye girdi.

Trendyol ’in 32. haftasında deplasmanda ’a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk kutlamalarını erteleyen , rotayı maçına çevirdi. Sahada moral depolamaya çalışan sarı-kırmızılı camiada, yönetim kanadından ise yüzleri güldüren bir haber geldi. Takımın tecrübeli ismi Mario Lemina, sergilediği istikrarın karşılığını yeni sözleşme ile aldı.

Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesindeki '+1 yıllık uzatma' opsiyonunun devreye girmesiyle yıldız orta sahanın sözleşmesini uzattı.
Mario Lemina'nın sözleşmesinde yer alan '+1 yıllık uzatma' opsiyonu, ligin bitimine iki hafta kala resmiyet kazandı.
Sözleşmedeki 'resmi maçların %60’ına ilk 11’de başlama' şartı, oyuncunun Samsunspor karşısında 32. kez as kadroda yer almasıyla sağlandı.
Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.
Lemina, bu sezon 40 maçta forma giydi, 2 gol ve 2 asist üretti.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirtildi.
MADDE DEVREYE GİRDİ, KONTRAT UZADI

Sabah’ın paylaştığı verilere göre; Mario Lemina’nın sözleşmesinde yer alan "+1 yıllık uzatma" opsiyonu, ligin bitimine iki hafta kala resmiyet kazandı. Sözleşmedeki "resmi maçların %60’ına ilk 11’de başlama" şartı, oyuncunun Samsunspor karşısında 32. kez as kadroda yer almasıyla birlikte sağlandı.

Bu gelişmeyle birlikte, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli orta saha, gelecek sezon da parçalı formayı terletmeye devam edecek.

SEZONUN İSTİKRAR ABİDESİ

Okan Buruk’un orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. İşte Lemina’nın bu sezonki karnesi:

Maç Sayısı40
Gol/Asist2 Gol - 2 Asist
Piyasa Değeri5 Milyon Euro
İlk 11 Başarısı32 Maç

Sarı-kırmızılı yönetim, piyasa değeri 5 milyon euro olan ve takım içi dengelerde kilit rol oynayan Gabonlu yıldızın kalmasıyla birlikte orta saha planlamasında rahat bir nefes aldı.

