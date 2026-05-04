Muşspor adını finale yazdırdı! Muş temsilcisi, Aliağa FK'yi penaltılarla eledi

Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yükselme play-off 1. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor. Rövanş maçlarının oynandığı yükselme play-off 1. turunda adını finale yazdıran takımlar belli oldu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yükselme play-off 1. turunda rövanş maçında Muşspor ile Aliağa FK, Muş'ta karşı karşıya geldi. Eşleşmenin İzmir'de oynanan ilk maçında taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmışlardı.
Muş'ta oynanan rövanş mücadelesinin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlanınca mücadelede uzatma devreleri oynandı. Uzatmalarda da gol olmayınca play-off finaline yükselen takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine karşı 6-5'lik üstünlük kurmayı başaran Muşspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finaline yükselmeye hak kazandı.
Muşspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'u elemeyi başaran Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek.