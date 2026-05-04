VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklama! "Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim"

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaştı. Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etmeyi başaran VakıfBank, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Özetle

CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan VakıfBank, elde edilen şampiyonluğun ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, sarı-siyahlı takımın bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 7 kupa da sergilendi. Medya gününe kulüp yönetimi, teknik kadro, oyuncular ve davetliler katıldı.

"UNUTAMAYACAĞIM BİR SEZON GEÇİRDİM"

VakıfBank'ın 26 yaşındaki kaptanı ve milli oyuncusu Zehra Güneş, düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Zehra Güneş, çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için çok duygusal bir gün, ağlamak istemiyorum. Bu takımdaki bütün kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu sezonu böyle bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Hepsinin en büyük hayranıyım. Yönetimimize, teknik heyetimize bize güvendiği ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Biz bu sene çok güzel bir takım olduk. İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezonda geri dönüşleri yapmayı çok iyi bildik. Günün sonunda üç kupayla birlikte burada sizinle buluştuk. Bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum. Buradaki kadınların hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Zehra, kariyerinde unutamayacağı bir sezon geçirdiğini de belirtti. 12 yaşından bu yana VakıfBank'ta olduğunun altını çizen Zehra, şunları kaydetti:

"Bu kulübe geldiğim günden beri bize aşılanan şey bu. Bu 7 şampiyonluğun 4'ünde bu kupayı kaldırabilme görevinde bulundum. Hepsinde çok gururla, çok büyük bir özveriyle, bütün takım arkadaşlarımla birlikte son topa kadar savaşarak kupayı kaldırdık. Umarım daha çok Avrupa şampiyonluklarında, Türkiye kupalarında, hepsinde bu başarılara imza atacağız. Şu an ne başardığımızı pek anlayamıyorum. Sadece çok mutluyum. 1-2 gün sonra her şeyin daha çok farkına varacağım sanırım. Biz üst üste kazandıktan 2-3 sene sonra sanırım yarı finalde elenmiştik. O yüzden bu kupa benim için çok önemliydi. Çok istiyordum, Avrupa kupasını almayı çok özlemiştim. O yüzden benim için yeri çok anlamlı ve farklı. Bu sene takımdan ayrılacak olan arkadaşlarımla sahada bu formayı son kez paylaştığım, aynı teri döküp bu kupayı kaldırabilme görevinde bulunduğum için çok mutluyum. Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim. Benim için yeri çok farklı olacak. Onlar için de böyle olacağına eminim."