Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklama! "Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim"

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez kupayı müzesine götürdü. Şampiyonluğun ardından VakıfBank basın mensuplarıyla bir araya gelirken kaptan Zehra Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Duygusal bir gün yaşadığını ve VakıfBank'ın kaptanı olduğu için çok gururlu olduğunu belirten Zehra, "Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim. Benim için yeri çok farklı olacak" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklama!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 18:32

'nde Türk finalinde ile , Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaştı. Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etmeyi başaran VakıfBank, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

HABERİN ÖZETİ

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklama! "Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim"

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
VakıfBank, bu sonuçla CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez mutlu sona ulaştı.
Sarı-siyahlılar daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında kupayı kazanmıştı.
VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, unutamayacağı bir sezon geçirdiğini belirtti.
Zehra Güneş, kariyerinde 7 şampiyonluğun 4'ünde kupayı kaldırma görevinde bulunduğunu ifade etti.
VakıfBank, elde edilen şampiyonluğun ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi ve 7 kupa sergilendi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

VakıfBank, bu sonuçla CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-siyahlılar daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan VakıfBank, elde edilen şampiyonluğun ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, sarı-siyahlı takımın bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 7 kupa da sergilendi. Medya gününe kulüp yönetimi, teknik kadro, oyuncular ve davetliler katıldı.

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklama! "Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim"

"UNUTAMAYACAĞIM BİR SEZON GEÇİRDİM"

VakıfBank'ın 26 yaşındaki kaptanı ve milli oyuncusu , düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Zehra Güneş, çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için çok duygusal bir gün, ağlamak istemiyorum. Bu takımdaki bütün kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu sezonu böyle bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Hepsinin en büyük hayranıyım. Yönetimimize, teknik heyetimize bize güvendiği ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Biz bu sene çok güzel bir takım olduk. İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezonda geri dönüşleri yapmayı çok iyi bildik. Günün sonunda üç kupayla birlikte burada sizinle buluştuk. Bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum. Buradaki kadınların hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklama! "Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim"

Zehra, kariyerinde unutamayacağı bir sezon geçirdiğini de belirtti. 12 yaşından bu yana VakıfBank'ta olduğunun altını çizen Zehra, şunları kaydetti:

"Bu kulübe geldiğim günden beri bize aşılanan şey bu. Bu 7 şampiyonluğun 4'ünde bu kupayı kaldırabilme görevinde bulundum. Hepsinde çok gururla, çok büyük bir özveriyle, bütün takım arkadaşlarımla birlikte son topa kadar savaşarak kupayı kaldırdık. Umarım daha çok Avrupa şampiyonluklarında, Türkiye kupalarında, hepsinde bu başarılara imza atacağız. Şu an ne başardığımızı pek anlayamıyorum. Sadece çok mutluyum. 1-2 gün sonra her şeyin daha çok farkına varacağım sanırım. Biz üst üste kazandıktan 2-3 sene sonra sanırım yarı finalde elenmiştik. O yüzden bu kupa benim için çok önemliydi. Çok istiyordum, Avrupa kupasını almayı çok özlemiştim. O yüzden benim için yeri çok anlamlı ve farklı. Bu sene takımdan ayrılacak olan arkadaşlarımla sahada bu formayı son kez paylaştığım, aynı teri döküp bu kupayı kaldırabilme görevinde bulunduğum için çok mutluyum. Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim. Benim için yeri çok farklı olacak. Onlar için de böyle olacağına eminim."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!
A Milli Takım’ın Dünya Kupası mesaisi: Riva’dan Miami’ye uzanan hazırlık programı açıklandı!
ETİKETLER
#Voleybol
#Voleybol
#vakıfbank
#Zehra Güneş
#cev şampiyonlar ligi
#eczacıbaşı dynavit
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.