Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Kurban Bayramı’nda okullar 9 gün tatil mi oldu? Öğretmenler, idareciler ve öğrenciler idari izinli mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’ndan 9 günlük tatil kararının çıkmasının ardından gözler okullara çevrildi. Uzun bir sürenin ardından Kurban Bayramı, okulların açık olduğu tarihe denk geliyor. Okullarda uygulanan ilk ara tatil, Ramazan Bayramı’na denk gelirken öğrenciler, ek olarak tatil yapıp yapmayacağını araştırıyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bayram 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Kamu çalışanları ise bayram tatili bu yıl daha erken başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada salı günü öğleden sonra başlayacak tatile 1.5 gün idari izin eklendiğini duyurdu. Normal şartlarda Kurban Bayramı tatili arefe günüyle beraber 4.5 gün sürüyordu. Peki Okullar Kurban Bayramı’nda 9 gün tatil mi oldu? İşte, alınan idari izin kararının detayları…

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 11:23
İdari izin veya diğer bir ifadeyle idari tatil, 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayacak. İdari izin, özel sektör çalışanları için geçerli olmazken kurum ve şirketler, idari izin ilan edilen tarihlerde normal çalışma saatlerine uygun olarak hareket edecek. Ülkemizde milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanırken okullar, üniversiteler, anaokulları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar, kreşler vb. kurumlar eğitim faaliyetlerine ara veriyor. Kurban Bayramı tatil suresinin 9 güne uzatılması doğrudan 20 milyon öğrenciyi ve yaklaşık 1 milyon öğretmeni doğrudan etkileyecek. Bayramla beraber İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini uzun soluklu bir tatil bekleyecek. Peki Kurban Bayramı’nda okullar 9 gün tatil mi, kaç gün tatil? İşte, eğitim kurumlarının çalışma bilgisi…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne uzatılmasıyla eğitim kurumları ve kamu kuruluşları belirli tarihlerde hizmet vermeyecek.
Kurban Bayramı tatili, idari izinle birlikte 9 güne uzatıldı.
Bu 9 günlük tatil, 657 sayılı kanun kapsamındaki devlet memurlarını ve dolayısıyla okulları kapsayacak.
Öğrenciler için bayram tatili 22 Mayıs Cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak ve 1 Haziran Pazartesi günü okulların açılmasıyla sona erecek.
Bayram tatili süresince okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLAR 9 GÜN TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada bayramın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğini hatırlatırken, kamu çalışanları için tatilin daha erken başlayacağını ifade etti.

26 Mayıs salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, bir buçuk gün daha eklenerek pazartesi ve salı günü bayram tatiline bağlandı. Bayram öncesindeki günler idari izin kapsamına alınarak bayram tatili 9 güne uzatıldı.

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsadığından 9 günlük tatil okullar için de geçerli olacak. Öğrenciler için 22 Mayıs cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak bayram tatili 1 Haziran Pazartesi günü okulların açılmasıyla son bulacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLARIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

23 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu tatili

24 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili

25 Mayıs Pazartesi: İdari izin

26 Mayıs Salı: İdari izin

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. günü

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. günü

29 Mayıs Cuma Kurban Bayramı 3. günü

30 Mayıs Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü

31 Mayıs Pazar günü: Hafta sonu tatili

KURBAN BAYRAMI’NDA KAPALI OLACAK YERLER

Kurban Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle beraber 4.5 gün sürüyor. İdari izinle beraber tatil süresi 9 güne uzatılırken bu uygulamadan sadece kamu kurumu çalışanları yararlanabilecek. 657 statüsünde memur olanlar idari izin kullanabilecek.

4.5 gün sürecek bayram tatilinde eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler (acil servis dışında) Borsa İstanbul, bankalar kapalı olacak.

9 günlük tatilde ise okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek.

