Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

ÖGG soruları ve cevap anahtarı A-B kitapçığı 2026 egm.gov.tr! ÖGG 120. temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi soru ve cevapları açıklandı mı?

ÖGG soru ve cevap kitapçığı için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasına çevrildi. ÖGG 120. temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi sınavları geçtiğimiz hafta sonu (3 Mayıs) tarihinde düzenlendi. Özel güvenlik olmak isteyenler ve sertifikalarını yenilemek isteyen binlerce aday sınava katıldı. ÖGG sınavında adaylara sorumlu olduğu alanlardan 100 genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorusu yöneltildi. ÖGG sınavında başarılı olabilmek için adayların en düşük 60 başarı puanını yakalaması gerekiyor. ÖGG soruları ve cevap anahtarı ekranında soruların doğru cevapları, A,B,C,D,E şeklinde yer alacak. ÖGG cevap kitapçığı bölümünde doğru yanıtlar “kırmızı” olarak ifade ediliyor. Peki ÖGG 120. dönem soruları ve cevapları 2026 açıklandı mı? İşte, ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı egm.gov.tr ekranı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 10:11

ÖGG soruları ve cevap anahtarıyla beraber puan hesaplaması yapmaya hazırlanan adaylar cevap anahtarına odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen sınavların değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. tarafından yayımlanan kılavuzda ÖGG soru ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih duyurulmuştu. ÖGG soruları ve cevap kitapçığında adaylar, sınava girdikleri kitapçıklara göre A-B şeklinde sorgulama yapabilecek. EGM tarafından ilan edilen takvime göre Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi 22 Mayıs tarihinde duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için itiraz süreci başlayacak. Peki Özel Güvenlik ÖGG soruları ve 2026 yayımlandı mı? İşte, ÖGG soru ve cevapları sorgulama sayfası…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik (ÖGG) 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının soruları ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.
ÖGG soruları ve cevap anahtarı 5 Mayıs tarihinde erişime açıldı.
Yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek.
Adaylar sınavlarına girdikleri kitapçıklara göre A-B şeklinde sorgulama yapabilecek.
ÖGG 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs tarihinde duyurulacak.
Adayların başarılı olabilmeleri için en düşük 60 puana ulaşması gerekiyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 AÇIKLANDI MI?

EGM tarafından sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre ÖGG soruları ve cevap kitapçığı bugün (5 Mayıs) tarihinde erişime açılacak. ÖGG soruları ve cevapları, internet üzerinden görüntülenebilecek. ÖGG cevap anahtarı bölümünde 100 soruluk temel sınav ve 25 soruluk silah bilgisi sorularının doğru cevapları yer alacak. ÖGG 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi cevap anahtarının en geç saat 18.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

ÖGG 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ CEVAPLARI SORGULAMA

ÖGG 120. temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi cevap anahtarı egm.gov.tr adresinde yer alan cevap anahtarı bölümünden görüntülenecek. Bu sayfada geçmişe dönük sınavların da benzer şekilde cevap anahtarı yer alıyor.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı ekranında toplam 125 sorunun A,B,C,D,E şeklinde doğru cevapları yer alacak. İlgili soruların doğru yanıtları “kırmızı” olarak işaretlenecek ve adaylar cevaplarını kontrol edebilecek.

ÖGG soruları ve cevap anahtarını sorgulama yaparken adayların, A-B kitapçıklarını dikkate alarak kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

ÖGG PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Özel Güvenlik Sınavı olarak da bilinen ÖGG oturumları belirlenen takvim doğrultusunda düzenleniyor. Eğitimlere katılan ve sınavlara katılan adayların başarılı olabilmeleri için en düşük 60 puana ulaşması gerekiyor. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 3/4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmüyor. Adayların başarı puanı hesaplaması yapılırken yazılı sınav konularından oluşan 100 soruluk birinci kısım 100 puan üzerinden dikkate alınmaktadır.

Silah bilgisi ve uygulama puanı ise yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI 22 MAYIS’TA DUYURULACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2 Mayıs’ta düzenlenen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs tarihinde paylaşılacak. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Açıklanan takvim doğrultusunda sonuçlar ilan edildikten sonra itiraz süreci başlayacak.

