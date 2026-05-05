MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye Mutlak Butlan sözleri!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin Mutlak Butlan davasına dair sorulan soru üzerine değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi, ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları olanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yere milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" açıklamasında bulundu.