ABD ve İsrail baltayı taşa vurdu! İstihbarat raporları ortaya çıkardı: İran'ın nükleer kapasitesi değişmedi

ABD istihbarat raporlarına göre, İran'ın nükleer silah üretmesi için gereken sürede değişiklik olmadı. ABD'nin ve İsrail'in saldırılarına rağmen süre geçtiğimiz yıl ile aynı. Reuters'ın haberine göre, geçen yaz yapılan değerlendirmelerde ABD-İsrail saldırılarının İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine ulaşma süresini en fazla bir yıl geriye ittiği belirtildi, bu süre yeni saldırılarla ise değişmedi.

Özetle

''ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM YOK EDİLMEDEN OLMAZ''

Uzmanlar, İran'ın nükleer silah programını geriletmek için yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yok edilmesi ya da ele geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ABD istihbaratına göre haziran ayındaki savaştan önce İran'ın üç ila altı ay içinde silah yapımına yetecek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretebileceği değerlendiriliyordu.

SÜREDE DEĞİŞİM YOK

Haziran ayında Natanz, Fordow ve İsfahan'daki nükleer tesislere düzenlenen saldırıların ardından bu süre yaklaşık 9 ay ila 1 yıl aralığına çıkarıldı. Ancak son değerlendirmelerde bu sürenin değişmediği görüldü.

Saldırılarda üç zenginleştirme tesisinin ağır hasar aldığı belirtildi. Bununla birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyumun akıbetinin belirsiz olduğunu ve bu miktarın daha da zenginleştirilmesi halinde yaklaşık 10 nükleer silah üretimine yeteceğini değerlendiriyor.