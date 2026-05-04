Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Telefonlara gelen endişe verici mesaj: Muhtemel füze tehdidi! BAE'de büyük panik yaşandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), İran'ın misillemeleri nedeniyle yaşanan saldırıların ardından ateşkes sürecinde de halka endişe verici bir mesaj gitti. Mesajda, 'muhtemel füze tehdidine' dair uyarıda bulunuldu.

ABD ve arasında çözülemeyen ve nükleer programı nedeniyle kırılgan bir ateşkes söz konusu. Ateşkes öncesinde ABD'nin ve İsrail'in saldırılarına karşılık çevre ülkeleri hedef alan İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne () de çeşitli füze ve (İHA) saldırıları düzenledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) telefonlara gelen 'muhtemel füze tehdidi' mesajı halkı endişelendirse de, daha sonra tehdidin sona erdiği duyuruldu ve aynı zamanda İran'dan gönderilen İHA'ların bir tanker gemisini vurduğu bildirildi.
ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer programı nedeniyle kırılgan bir ateşkes bulunuyor.
Ateşkes öncesinde İran, BAE'ye füze ve İHA saldırıları düzenlemişti.
Ateşkes süresince BAE'de telefonlara İçişleri Bakanlığı'ndan 'muhtemel füze tehdidi' mesajı geldi.
Mesajda halkın güvenli yerlerde kalması ve pencerelerden uzak durması istendi.
Daha sonra İçişleri Bakanlığı'ndan tehdidin sona erdiğine dair yeni bir uyarı yapıldı.
BAE Dışişleri Bakanlığı, bir tanker gemisinin İran'dan gönderilen İHA'lar tarafından vurulduğunu duyurdu.
İran ateşkes süresince çevre ülkeleri hedef almasa BAE'de telefonlara gelen bir mesaj halkın büyük bir endişeye kapılmasına neden oldu.

'MUHTEMEL FÜZE TEHDİDİ'

İçişleri Bakanlığından gönderilen mesajda, "Muhtemel füze tehdidi koşulları nedeniyle binanın güvenli yerlerinde kalmanız ve pencerelerden uzak olmanız rica olunur." ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığından daha sonra gelen yeni uyarıda, "tehdidin sona erdiği ve durumun halihazırda güvenli olduğu" belirtildi.

İRAN TANKER GEMİSİNİ VURDU

Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu duyurmuştu.

