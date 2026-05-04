Telefonlara gelen endişe verici mesaj: Muhtemel füze tehdidi! BAE'de büyük panik yaşandı

ABD ve İran arasında çözülemeyen Hürmüz Boğazı ve nükleer programı nedeniyle kırılgan bir ateşkes söz konusu. Ateşkes öncesinde ABD'nin ve İsrail'in saldırılarına karşılık çevre ülkeleri hedef alan İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de çeşitli füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.
İran ateşkes süresince çevre ülkeleri hedef almasa BAE'de telefonlara gelen bir mesaj halkın büyük bir endişeye kapılmasına neden oldu.
İçişleri Bakanlığından gönderilen mesajda, "Muhtemel füze tehdidi koşulları nedeniyle binanın güvenli yerlerinde kalmanız ve pencerelerden uzak olmanız rica olunur." ifadeleri yer aldı.
İçişleri Bakanlığından daha sonra gelen yeni uyarıda, "tehdidin sona erdiği ve durumun halihazırda güvenli olduğu" belirtildi.
Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu duyurmuştu.