CANLI ANLATIM

03.05.2026

TRUMP'IN SALDIRI İMASINA İRAN MEYDAN OKUDU

ABD ile İran arasındaki ateşkes içinde karşılıklı açıklamalar savaşın ne zaman biteceğine dair herhangi bir bilgi vermezken İran, "Top ABD'de" mesajı verirken Hürmüz Boğazı için 12 maddelik plan hazırladı. ABD Başkanı Trump ise yine İran yönetiminde "kafa karışıklığı" olduğunu iddia ederken "Uslu durmazlarsa saldırılar yeniden başlar." dedi. İran ordusu da "Trump imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak zorunda." açıklamasını yaptı.

İşte ABD-İsrail-İran hattında savaşla ilgili son gelişmeler...

 

Tarih 16:20

NETANYAHU: HİZBULLAH SALDIRILARINA YENİ PROJE BAŞLATTIK

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği giderek artan saldırıları önlemek için yeni bir proje başlattıklarını söyledi.

"Zaman alacak, ancak üzerinde çalışıyoruz." diyen Netanyahu, "Devrim niteliğinde" ve "tüm tabloyu kökünden değiştirecek" İsrail yapımı uçaklar geliştireceklerini söyleyerek İsrail hükümetinin önümüzdeki on yılda savunma bütçesine 350 milyar İsrail şekeli aktarma kararı aldığını da hatırlattı.

İsrail Savunma Bakanlığının F-35I ve F-15I'lerden oluşan iki savaş uçağı filosunun alımını onaylamasına değinen Netanyahu, yeni alımlarla İsrail ordusunun "hava üstünlüğünün" daha da güçleneceğini ileri sürdü.

Netanyahu, "Pilotlarımız İran semalarında her yere ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar." ifadeleriyle İran'a yeniden saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.

Tarih 15:45

İSRAİL ABD'DEN YENİ SAVAŞ UÇAKLARI ALIYOR

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'den F-35I ve F-15I'lerden oluşan iki yeni savaş uçağı filosu alımını onayladığını duyurdu. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile İran'a karşı başlatılan "savaştan çıkarılan derslerin" ardından iki yeni savaş uçağı filosunun tedarik edilmesi planının onaylandığı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yeni savaş uçağı alımının, askeri kapasiteyi güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olduğunu söyledi. Katz, ABD yapımı yeni uçakların envantere katılmasının, ülkenin askeri gücünü pekiştireceğini ve otonom uçuş kabiliyetleri ile yeni nesil savunma sistemlerinin entegrasyonunda önemli bir ilerleme sağlayacağını ifade etti. İsrailli bakan, hava gücünü modernize ederek Orta Doğu'daki operasyonlarını artırmayı planladıklarını kaydetti.

Tarih 12:40

İRAN ORDUSUNDAN TRUMP'A 2 SEÇENEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "imkansız bir operasyon" ile "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi; Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup; İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı."

Tarih 10:40

İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye gece saatlerinden bu yana hava saldırıları gerçekleştirdi.

Tarih 09:55

İRAN GEMİSİ ABD'NİN ABLUKASINI KIRDI

İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait "HUGE" adlı çok büyük ham petrol tankerinin (VLCC), ABD'nin abluka engelini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı belirtildi.

Tarih 07:35

TRUMP: USLU DURMAZLARSA SALDIRIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların hangi şartlarla yeniden başlayacağı yönündeki soru üzerine, "Bunu bir muhabire söyleyemem. Ancak, eğer uslu durmazlarsa ve kötü bir şey yaparlarsa, göreceğiz. Fakat bu gerçekleşebilecek bir ihtimal" açıklamasında bulundu.

Trump, "Mahvolmuş durumdalar. Liderlerinin kim olduğunu bulmakta zorluk çekiyorlar. Çünkü liderleri öldü" diyerek İran yönetiminin dağınık olduğu iddiasını sürdürdü.

