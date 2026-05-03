İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği giderek artan saldırıları önlemek için yeni bir proje başlattıklarını söyledi.

"Zaman alacak, ancak üzerinde çalışıyoruz." diyen Netanyahu, "Devrim niteliğinde" ve "tüm tabloyu kökünden değiştirecek" İsrail yapımı uçaklar geliştireceklerini söyleyerek İsrail hükümetinin önümüzdeki on yılda savunma bütçesine 350 milyar İsrail şekeli aktarma kararı aldığını da hatırlattı.

İsrail Savunma Bakanlığının F-35I ve F-15I'lerden oluşan iki savaş uçağı filosunun alımını onaylamasına değinen Netanyahu, yeni alımlarla İsrail ordusunun "hava üstünlüğünün" daha da güçleneceğini ileri sürdü.

Netanyahu, "Pilotlarımız İran semalarında her yere ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar." ifadeleriyle İran'a yeniden saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.