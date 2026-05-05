05.05.2026

ABD-İran savaşı başa dönmeye çok yakın! Kırılgan ateşkeste Hürmüz Boğazı krizi çözülemedi

ABD, İran, İsrail savaşında Hürmüz Boğazı krizi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ''İran için olabilecek en iyi şeyin ateşkesin yürürlükte kalması'' olduğunu söyledi. İran'ın ekipmanlarının olmadığını öne süren ABD lideri, operasyonlarının ise başarılı gittiğini ifade etti. İran ise ABD ve BAE'yi çatışmadan kanması konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'Özgürlük Projesi'ni 'kördüğüm projesi' olarak nitelendirdi. 

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 08:21

SAVAŞ GEMİLERİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

CBS News’in ABD’li savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre, Apache helikopterleri ve diğer hava unsurlarının desteklediği USS Truxtun ile USS Mason destroyerleri pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Gemilerin boğaza girdiği sırada İran tarafından koordineli saldırılara maruz kaldığı kaydedildi. Haberde, yoğun saldırılara rağmen gemilerin isabet almadığı belirtildi.

 

Tarih 06:43

TRUMP: İRAN İÇİN EN İYİSİ ATEŞKESİN SÜRMESİ

Trump, İran'ın ateşkesin yürürlükte kalmasını umması gerektiğini söyledi. Trump, "Onlar için olabilecek en iyi şey, bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır" dedi. Ateşkesin ihlal edilip edilmediği sorusu üzerine Trump, "Size açıklama yaparız. Gemiler hareket ediyor. Dün gece çok fazla gemi, büyük gemiler hareket etti ve ateş açılmadı. Sanırım son zamanlarda biraz oldu. Bunu inceliyorum" dedi.

Tarih 06:27

İRAN'DAN BAE'YE 'SAHTE BAYRAK' UYARISI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "sahte bayrak" ifadesini kullandı. Azizi’nin söz konusu açıklamayı, BAE’ye yönelik saldırılar sonrası yapması dikkati çekti.

BAE, füze ve İHA saldırıları nedeniyle İran’ı suçlarken, Azizi yaptığı "sahte bayrak" paylaşımıyla hangi saldırıyı kastettiğine ilişkin ise detay vermedi.

Tarih 06:03

ABD, İRAN'DA TEKNELERİ HEDEF ALDI: 5 KİŞİ ÖLDÜ

ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih 02:12

İRAN'DAN ABD'YE UYARI!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Arakçi, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir." ifadesine yer verdi.

Tarih 00:32

TRUMP: MİNİ SAVAŞ HALİNDEYİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları gerilimi "mini savaş" şeklinde tanımlarken, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." değerlendirmesini yaptı.

