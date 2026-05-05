Hakkari’de dere taştı: Maden işçileri çalışma alanına kepçeyle taşındı

Hakkari'de yer alan Kavaklı deresi, hem son dönemlerde gerçekleşen yağışlar hem de kar sularının erimesi nedeniyle taştı. Taşkın nedeniyle köy yolları zarar görürken, bölgedeki ulaşım aksadı. Köy sakinleri kendilerine alternatif güzergahlar bulurken, bölgede faaliyet gösteren maden sahasında çalışan işçiler ise çalışma alanlarına ulaşabilmek için iş makinelerinin kepçe kısmında taşındı.

