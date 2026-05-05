Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Okullarda yeni dönem! Satışı tamamen yasaklanıyor: Kurallara uymayana 500 bin TL para cezası

Hükümet, toplum sağlığını korumak için en önemli adımı okullarda atmaya hazırlanıyor. Gıda politikalarında büyük değişikliğe gidilirken, okullarda sağlıksız ürün satışı engellenecek. Kurallara uymayan üreticiye ise yarım milyon TL'ye varan cezalar verilecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Okullarda yeni dönem! Satışı tamamen yasaklanıyor: Kurallara uymayana 500 bin TL para cezası
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 08:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan yeni kanun teklifi ile toplum sağlığını korumak için önemli adımlar atılması planlanıyor. Çocukların sağlıklı beslenmesini merkeze alan taslağa göre, çocukların erişebildiği tüm gıdalar mercek altına alınacak. Üretimden tüketime kadar birçok alanda denetimler sıkılaştırılacak, kantin raflarında “okul gıdası” logosu olmayan hiçbir ürün yer alamayacak.

Okullarda yeni dönem! Satışı tamamen yasaklanıyor: Kurallara uymayana 500 bin TL para cezası

KRİTERLERE UYGUN GIDALAR SATILACAK

Düzenleme, özellikle çocukların günlük beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkileyen okul kantinleri ve yemekhanelerine yeni kurallar getiriyor. Taslağa göre, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek.

“OKUL GIDASI" ETİKETİ OLMAK ZORUNDA

Ayrıca okul gıdası” logosu taşımayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak. Bu adımla, çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin sınırlandırılması ve daha dengeli beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor. “Okul gıdası” logosu uygulaması ilk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılmış ancak uygulama tarihi 5 kez ertelenmişti.

Okullarda yeni dönem! Satışı tamamen yasaklanıyor: Kurallara uymayana 500 bin TL para cezası

EKMEKLİK UNLARA VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYESİ ZORUNLU

Düzenleme ile ambalajlı gıdalarda ise yeni bir etiketleme sistemi devreye alınacak. Ürünlerin üzerinde, içerdiği nişasta bazlı şeker ve toplam yağ miktarını gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Bu sayede tüketiciler, ürünlerin besin değerlerini hızlı ve anlaşılır bir şekilde değerlendirebilecek. Düzenleme yalnızca satış ve etiketleme ile sınırlı değil. Gıda üretiminde de önemli bir adım atılıyor. Buna göre, tam buğday oranı yüzde 40’ın altında olan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hâle getirilecek. Bu uygulama ile toplumda yaygın görülen besin eksikliklerinin azaltılması planlanıyor.

Okullarda yeni dönem! Satışı tamamen yasaklanıyor: Kurallara uymayana 500 bin TL para cezası

KURALA UYMAYANA 500 BİN TL CEZA

Un zenginleştirme mecburiyetini ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulundurmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca kurallara aykırı ürünlere el konulabilecek ve mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi söz konusu olabilecek.

Kanun taslağıyla su güvenliği alanında da denetimler sıkılaştırılacak. Sağlık Bakanlığı denetimindeki sulara ilişkin aykırılıkların bir yıl içinde tekrarlanması hâlinde, daha önce uygulanan idari para cezalarına ek olarak yeni cezalar getirilecek.

Teklifte çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yükselişe geçti! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 5 Mayıs 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Ankara elektrik kesintisi! 5-6-7 Nisan Çankaya ve Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Brezilya'da uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var
Euro ve dolar vites yükseltti! İşte 5 Mayıs 2026 güncel döviz kurları
ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#gıda denetimi
#Okul Gıdası
#Obeziteyle Mücadele
#Un Zenginleştirme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.