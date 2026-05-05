Başkentte üç gün boyunca farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle ve sokakta belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

HABERİN ÖZETİ Ankara elektrik kesintisi! 5-6-7 Nisan Çankaya ve Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara'da 5, 6 ve 7 Mayıs 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Ankara elektrik kesintisi! Kesintiler Akyurt, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçelerini kapsayacak. Ankara elektrik kesintisi 5 Mayıs! Elektrik kesintileri farklı günlerde ve farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek. Ankara elektrik kesintisi 6 Mayıs 2026! Kesintilerin nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olarak belirtilmiştir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 MAYIS

Ankara genelinde planlı elektrik kesintileri 5, 6 ve 7 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak. Kesintiler üç gün boyunca farklı ilçelerde ve farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek.

AKYURT

05 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Çoraklık, Harman Yeri, Gülyağı, Okyeri, Samsun Devlet Yolu, 19 Mayıs, Burcular, Kayaş, Mehmet Akif, Günay, Bağ Deresi, Şehit Yüksel Arslan, Kızılcaköy, Tekçiler, Gökçeyurt, Fatih, Karatepe, Yeni Bayındır, Üçgüller, Camii, Pınarcık, Mezarlık ve Ortaköy başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde Balıkhisar Köy İçi bölgesinde saat 11.30 ile 13.00 arasında ve yine aynı gün saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 11.00 arasında ise Büğdüz bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ALTINDAĞ

05 Mayıs 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çeşitli kesintiler planlanmıştır. Saat 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı çevresinde, saat 10.00 ile 11.00 arasında 276 numaralı sokakta, saat 14.30 ile 15.30 arasında 1236, 1286, 1287, 1288 ve 1298 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Karapürçek ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında ve saat 15.00 ile 17.00 arasında Altın, Odabaşı, Ekinci̇k ve Bekpınar yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

05 Mayıs 2026 tarihinde gün boyunca farklı saat aralıklarında geniş kapsamlı kesintiler planlanmıştır. Saat 09.30 ile 17.15 arasında Adıgüzel, Atatürk, İnönü, Gazi Mustafa Kemal, Mithat Paşa ve çevresindeki birçok mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 14.00 arasında Avni Akyol ve çevresindeki kırsal yerleşimlerde, saat 10.30 ile 14.30 arasında Emirler ve çevresinde, saat 09.30 ile 11.30 arasında Yöreli bölgesinde, saat 12.30 ile 14.30 arasında Yöreli Afet Konutları çevresinde ve saat 15.00 ile 17.00 arasında Ahmetçayırı bölgesinde kesintiler uygulanacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.30 arasında Afşar ve çevresindeki mahallelerde, Abazlı, Karahasanlı ve Dostlar Çiftliği bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde gün boyu sürecek çalışmalar kapsamında Turgut Altınok, Sarıhüyük, Abazlı, Çatalören ve çevresinde ayrıca Afşar bölgesinde ve Avni Akyol ile Beşevler çevresinde elektrik kesintileri uygulanacaktır.

BEYPAZARI

06 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Dibekören, Ozan, Karahisar, Yukarıbağdere ve çevresindeki çok sayıda kırsal mahallede elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 11.00 ile 13.00 arasında 3, 4 ve 5 numaralı sokaklarda kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

ÇANKAYA

05 Mayıs 2026 tarihinde farklı saatlerde birçok bölgede kesinti planlanmıştır. Saat 09.15 ile 17.15 arasında Ali Dede, Paris ve Şimşek sokaklarında, saat 09.30 ile 17.30 arasında 2447, 2448, 2449, 2460 ve Meksika sokaklarında, saat 09.30 ile 12.00 arasında Vedat Dalokay Caddesi’nde, saat 12.15 ile 14.30 arasında Koza, Vedat Dalokay ve Cinnah çevresinde, saat 15.00 ile 17.30 arasında ise Şemsettin Günaltay ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde gün boyu farklı saat dilimlerinde çok sayıda mahallede kesinti yapılacaktır. Kemer, Karaca, Kumkapı, Mahatma Gandi ve Kehribar çevresinde, ayrıca 1780’li ve 1800’lü numaralı sokakların bulunduğu bölgelerde kesintiler uygulanacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Besim Atalay ve Ferit Recai Ertuğrul sokaklarında, günün diğer saatlerinde ise çeşitli mahalle ve sitelerde elektrik kesintileri yapılacaktır.

ETİMESGUT

07 Mayıs 2026 tarihinde Yeşilova, İstasyon ve çevresinde saat 09.30 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 12.30 arasında Mehmet Akif Ersoy ve çevresinde, saat 09.30 ile 15.30 arasında Bağlıca ve çevresinde, saat 15.30 ile 17.30 arasında ise çeşitli sitelerin bulunduğu bölgelerde kesinti yapılacaktır.

KEÇİÖREN

05 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Başkent, Osmangazi ve çevresindeki sokaklarda, saat 15.30 ile 17.30 arasında ise Özcan sokakları ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı bölgelerde kesintiler planlanmıştır. Saat 09.00 ile 11.00 arasında çeşitli ada ve sokaklarda, saat 09.30 ile 17.30 arasında Merkez Yediören bölgesinde ve gün içinde farklı saat aralıklarında birçok mahallede kesinti yapılacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Porsuk ve çevresindeki kırsal bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

05 Mayıs 2026 tarihinde gün içinde farklı saatlerde kesintiler yapılacaktır. Saat 09.00 ile 11.00 arasında Büyük Selçuklu bölgesinde, saat 13.00 ile 17.00 arasında Yenihisar ve çevresinde, saat 13.30 ile 15.30 arasında Osmaniye ve Yeni Yerleşim bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde Osmaniye, Yeni Peçenek, Çimşit ve Tepeyürt bölgelerinde gün içinde farklı saatlerde kesintiler yapılacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde gün boyunca çok sayıda mahallede planlı kesintiler uygulanacaktır. Yeni Peçenek, Saraycık ve kırsal mahalleler başta olmak üzere birçok bölgede farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

YENİMAHALLE

05 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Oyuklu mevki ve çevresinde, saat 11.00 ile 14.00 arasında 2328 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Mursallı, Hamitli, Pazaryeri ve çevresindeki mahallelerde geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 13.00 ile 15.00 arasında ise Kılıçarslan ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.