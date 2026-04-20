Hakkari’nin merkez Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış bölgeyi felç etti. Kentte dünden bu yana devam eden yağış nedeniyle yol ve caddelerde su birikintileri oluşurken, Zap Suyu’nun debisi de yükseldi.

HABERİN ÖZETİ Hakkari'de sağanak hayatı felç etti! Hakkari'nin merkez Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bölgede ulaşım aksadı ve heyelanlar meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu. Geçitli köyü yolu, oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapanmış ancak ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı. Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde heyelan meydana geldi ve Karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Durankaya beldesi yolunda sağanağın yerini kar yağışına bırakmasıyla sürücüler araçlarına zincir taktı. Akçalı köyü yakınlarındaki heyelan nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Valilik, heyelan bölgesinde kuvvetli yağış nedeniyle güzergahın kullanılmasının riskli olduğu uyarısında bulundu.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Sağanak sonucu oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapanan Geçitli köyü yolu, Karayolları 114. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde de heyelan meydana geldi.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yolda biriken taş ve toprak yığınlarını temizleyerek araçların geçişini sağladı.

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

Sağanağın yerini kar yağışına bıraktığı Durankaya beldesi yolunda ise bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Akçalı köyü yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

VALİLİKTEN UYARI

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, heyelanın meydana geldiği bölgede kuvvetli yağış nedeniyle güzergahın kullanılmasının büyük risk taşıdığı uyarısında bulunuldu.