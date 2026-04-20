Hakkari'de sağanak hayatı felç etti!

Hakkari’nin merkez Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış bölgeyi felç etti. Kentte dünden bu yana devam eden yağış nedeniyle yol ve caddelerde su birikintileri oluşurken, Zap Suyu’nun debisi de yükseldi.
Sağanak sonucu oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapanan Geçitli köyü yolu, Karayolları 114. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde de heyelan meydana geldi.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yolda biriken taş ve toprak yığınlarını temizleyerek araçların geçişini sağladı.
Sağanağın yerini kar yağışına bıraktığı Durankaya beldesi yolunda ise bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Akçalı köyü yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, heyelanın meydana geldiği bölgede kuvvetli yağış nedeniyle güzergahın kullanılmasının büyük risk taşıdığı uyarısında bulunuldu.