Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Susturmak için öldürüp cesedini yakmışlar: İki kardeşe ağırlaştırılmış müebbet!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde vurulduktan sonra yanmış halde bulunan Ramazan Er’in ölümüne ilişkin yargılanan 3 kişi hakkında istenilen ceza belli oldu. İddianamede, 2 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1 şüpheli hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca cinayete ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı.

GİRİŞ:
20.04.2026
13:36
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 13:36

Borç meselesi yüzünden feci şekilde öldürülen Ramazan Er olayında iddianame Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlandı. Mahkemeye sunulan iddianamede cinayete ilişkin detaylar da yer aldı.

Borç meselesi yüzünden Ramazan Er'in öldürülmesiyle ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede, cinayet planı ve işleniş şekli detaylandırıldı.
Şüpheliler, Ramazan Er ile aralarındaki 370 bin TL'lik borç nedeniyle onu susturmak amacıyla cinayeti planladılar.
Şüpheliler, Ramazan Er'i 'atış talimi' bahanesiyle kiralık bir araca bindirerek Nusaybin kara yolu üzerinde cinayeti işlediler.
Bilal Mutlu'nun tabancayla Ramazan Er'e ateş ettiği, ardından Nurullah Yüksel'in yardımıyla cesedin kırsal alana taşındığı ve Yusuf Mutlu'nun cesedi yaktığı belirtildi.
Bilal ve Yusuf Mutlu kardeşler hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nurullah Yüksel hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Olay, 3 Ekim 2025'te Nusaybin kırsalında çobanlar tarafından yanmış bir erkek cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı ve kimliği Ramazan Er olarak belirlendi.
SUSTURMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

İddianameye göre, maktul ile şüpheli kardeşler arasında 2025 yılı Mayıs ayında kredi kartından çekilen para nedeniyle başlayan ve 370 bin TL'ye ulaşan borç meselesi bulunduğu, parayı ödeyemeyen şüphelilerin maktulü susturmak amacıyla cinayeti planladıkları belirtildi.

ATIŞ TALİMİ BAHANESİYLE ARACA BİNDİRMİŞLER

Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için kiralık araç temin ettikleri, olay günü Ramazan Er'i 'atış talimi' bahanesiyle araca bindirdikleri ve Nusaybin kara yolu üzerinde park halindeyken cinayeti işledikleri kaydedildi. Araç içerisinde Bilal Mutlu'nun torpido gözündeki tabancayla arka koltukta oturan Ramazan Er'e önce vücuduna, ardından başına birden fazla ateş ettiği ifade edildi.

Cinayetin ardından Nurullah Yüksel'in de yardımıyla cesedin başka bir araçla kırsal alana taşındığı, Yusuf Mutlu'nun bir akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle cesedi yaktığı, şüphelilerin aracı yıkayarak delilleri yok etmeye çalıştıkları ve maktule ait cep telefonunu parçalayarak imha ettikleri belirtildi.

YARDIM EDEN NURULLAH YÜKSEL İÇİN 5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Bilal ve Yusuf Mutlu hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, Nurullah Yüksel hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

3 Ekim 2025'te Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dağlık alanda çobanlar tarafından yanmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin kimliği, olay yerinde bulunan 3 anahtardan yola çıkılarak Ramazan Er olarak belirlenmişti.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bilal ve Yusuf Mutlu kardeşler ile Nurullah Yüksel tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

