Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semti, 29 Ekim 2010 tarihinde kan donduran bir cinayete sahne olmuştu. Henüz 26 yaşındaki Burak Şen’in içinde bulunduğu otomobil, kurşun yağmuruna tutulmuş; olay yerinde yapılan incelemelerde araca tam 28 merminin isabet ettiği belirlenmişti. Cinayeti azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza, olayın ardından izini kaybettirerek Gürcistan’a kaçtı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cinayet işledi, yakalanmamak için ameliyat ile yüzünü değiştirdi! Firari zanlı, 7 yıl sonra yakayı ele verdi Ankara'da 2010 yılında bir cinayete azmettirdiği tespit edildikten sonra Gürcistan'a kaçan ve kardeşine benzemek için estetik operasyon geçiren Barış Mirza'nın Türkiye'ye dönerken yakalanması konu ediliyor. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde 29 Ekim 2010'da 26 yaşındaki Burak Şen'in otomobili kurşunlanmış, olay yerinde 28 mermi isabet ettiği belirlenmişti. Cinayeti azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza, olaydan sonra Gürcistan'a kaçmıştı. 7 yıldır firari olan Mirza, tanınmamak için burun, dudak, çene yapısını değiştiren ve saç ektiren estetik operasyonlar geçirdi. Öz kardeşine benzemek amacıyla ameliyat masasına yatan Mirza'nın hedefi, kardeşinin kimliğini kullanarak Türkiye'de rahat hareket etmekti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Kısım ekipleri tarafından yapılan takip sonucu Mirza, estetikli yüzüne rağmen yakalanarak tutuklandı.

KARDEŞİNE BENZEMEK İÇİN BIÇAK ALTINA YATTI

Tam 7 yıldır yurt dışında firari hayatı yaşayan Mirza’nın, Türkiye’ye dönmek için inanılmaz bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Tanınmamak ve yakalanmamak için tıbbi imkanları kullanan şüpheli;

Burun, dudak ve çene yapısını değiştirecek bir dizi estetik operasyon geçirdi.

Yüz hatlarını tamamen revize ettirdikten sonra saç ekimi yaptırdı.

Ameliyat masasına özellikle kardeşine benzemek amacıyla yatan Mirza’nın hedefi, öz kardeşinin kimliğini kullanarak Türkiye içinde rahatça hareket edebilmekti.

FİLM GİBİ TAKİP CEZAEVİNDE SON BULDU

Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak Türkiye’ye sızan Mirza, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Kısım ekiplerinin titiz takibinden kaçamadı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, estetikli yüzü bile firari zanlıyı kurtarmaya yetmedi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Barış Mirza, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.