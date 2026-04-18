Cinayet işledi, yakalanmamak için ameliyat ile yüzünü değiştirdi! Firari zanlı, 7 yıl sonra yakayı ele verdi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semti, 29 Ekim 2010 tarihinde kan donduran bir cinayete sahne olmuştu. Henüz 26 yaşındaki Burak Şen’in içinde bulunduğu otomobil, kurşun yağmuruna tutulmuş; olay yerinde yapılan incelemelerde araca tam 28 merminin isabet ettiği belirlenmişti. Cinayeti azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza, olayın ardından izini kaybettirerek Gürcistan’a kaçtı.
Tam 7 yıldır yurt dışında firari hayatı yaşayan Mirza’nın, Türkiye’ye dönmek için inanılmaz bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Tanınmamak ve yakalanmamak için tıbbi imkanları kullanan şüpheli;
Ameliyat masasına özellikle kardeşine benzemek amacıyla yatan Mirza’nın hedefi, öz kardeşinin kimliğini kullanarak Türkiye içinde rahatça hareket edebilmekti.
Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak Türkiye’ye sızan Mirza, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Kısım ekiplerinin titiz takibinden kaçamadı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, estetikli yüzü bile firari zanlıyı kurtarmaya yetmedi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Barış Mirza, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.