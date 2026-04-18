Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Cinayet işledi, yakalanmamak için ameliyat ile yüzünü değiştirdi! Firari zanlı, 7 yıl sonra yakayı ele verdi

Ankara’da 16 yıl önce gerçekleştirilen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle aranan Barış Mirza, tanınmamak için geçirdiği bir dizi estetik operasyon ve kardeşinin kimliğiyle Türkiye’ye giriş yapmasına rağmen polisten kaçamadı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semti, 29 Ekim 2010 tarihinde kan donduran bir cinayete sahne olmuştu. Henüz 26 yaşındaki Burak Şen’in içinde bulunduğu otomobil, kurşun yağmuruna tutulmuş; olay yerinde yapılan incelemelerde araca tam 28 merminin isabet ettiği belirlenmişti. Cinayeti azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza, olayın ardından izini kaybettirerek Gürcistan’a kaçtı.

KARDEŞİNE BENZEMEK İÇİN BIÇAK ALTINA YATTI

Tam 7 yıldır yurt dışında firari hayatı yaşayan Mirza’nın, Türkiye’ye dönmek için inanılmaz bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Tanınmamak ve yakalanmamak için tıbbi imkanları kullanan şüpheli;

  • Burun, dudak ve çene yapısını değiştirecek bir dizi estetik operasyon geçirdi.
  • Yüz hatlarını tamamen revize ettirdikten sonra saç ekimi yaptırdı.

Ameliyat masasına özellikle kardeşine benzemek amacıyla yatan Mirza’nın hedefi, öz kardeşinin kimliğini kullanarak Türkiye içinde rahatça hareket edebilmekti.

FİLM GİBİ TAKİP CEZAEVİNDE SON BULDU

Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak Türkiye’ye sızan Mirza, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Kısım ekiplerinin titiz takibinden kaçamadı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, estetikli yüzü bile firari zanlıyı kurtarmaya yetmedi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Barış Mirza, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

