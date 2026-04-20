SON DAKİKA!
AKOM, İstanbul'u gün vererek uyardı! Balkanlar'dan buz gibi hava geliyor

Türkiye'de yaz beklenirken adeta kış geri geldi. Birçok ilde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, AKOM'dan da İstanbul için yeni uyarı geldi. Yapılan uyarıda Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceği bildirildi.

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:14

AKOM ve 'den peş peşe uyarılar geldi. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının bir türlü bahar değerlerine çıkmazken, AKOM'dan da son dakika uyarısı geldi. Balkanlar'dan gelen dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkisini arttıracağı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

AKOM ve Meteoroloji, Nisan sonuna doğru Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkisini artıracağı ve hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde uyarılarda bulundu.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkisini artıracağı bildirildi.
Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 7 derece birden düşmesi bekleniyor.
Soğuk hava dalgasıyla birlikte sağanak yağmurun da etkili olacağı belirtildi.
İstanbul'da Salı günü akşam saatlerinde yağmur beklenirken, hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.
SALI GÜNÜNDEN SONRA BUZ GİBİ HAVA GELİYOR

18-20°C civarında seyreden bahar sıcaklıklarının salı gününden itibaren hızla düşeceği belirtildi. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Soğuk hava dalgasının etkisi başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. Mevsim normallerinin altına inecek olan hava sıcaklıklarına sağanak da eşlik edecek.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

TarihHava DurumuSıcaklıkYağış Miktarı
21.04 SalıParçalı Bulutlu, Akşam Yağmurlu9°C / 18°C2-5 kg arası
22.04 ÇarşambaÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu8°C / 12°C5-15 kg arası
23.04 PerşembeParçalı ve Çok Bulutlu8°C / 13°CYağış Beklenmiyor
24.04 CumaÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu8°C / 14°C3-7 kg arası
25.04 CumartesiÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu6°C / 12°C3-10 kg arası
26.04 PazarAz Bulutlu ve Açık5°C / 16°CYağış Beklenmiyor
