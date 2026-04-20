AKOM, İstanbul'u gün vererek uyardı! Balkanlar'dan buz gibi hava geliyor

AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının bir türlü bahar değerlerine çıkmazken, AKOM'dan da son dakika uyarısı geldi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkisini arttıracağı bildirildi.
18-20°C civarında seyreden bahar sıcaklıklarının salı gününden itibaren hızla düşeceği belirtildi. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Soğuk hava dalgasının etkisi İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. Mevsim normallerinin altına inecek olan hava sıcaklıklarına sağanak yağmur da eşlik edecek.
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Yağış Miktarı
|21.04 Salı
|Parçalı Bulutlu, Akşam Yağmurlu
|9°C / 18°C
|2-5 kg arası
|22.04 Çarşamba
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|8°C / 12°C
|5-15 kg arası
|23.04 Perşembe
|Parçalı ve Çok Bulutlu
|8°C / 13°C
|Yağış Beklenmiyor
|24.04 Cuma
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|8°C / 14°C
|3-7 kg arası
|25.04 Cumartesi
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|6°C / 12°C
|3-10 kg arası
|26.04 Pazar
|Az Bulutlu ve Açık
|5°C / 16°C
|Yağış Beklenmiyor