AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının bir türlü bahar değerlerine çıkmazken, AKOM'dan da son dakika uyarısı geldi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkisini arttıracağı bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM, İstanbul'u gün vererek uyardı! Balkanlar'dan buz gibi hava geliyor AKOM ve Meteoroloji, Nisan sonuna doğru Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkisini artıracağı ve hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde uyarılarda bulundu. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkisini artıracağı bildirildi. Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 7 derece birden düşmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte sağanak yağmurun da etkili olacağı belirtildi. İstanbul'da Salı günü akşam saatlerinde yağmur beklenirken, hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

SALI GÜNÜNDEN SONRA BUZ GİBİ HAVA GELİYOR

18-20°C civarında seyreden bahar sıcaklıklarının salı gününden itibaren hızla düşeceği belirtildi. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Soğuk hava dalgasının etkisi İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. Mevsim normallerinin altına inecek olan hava sıcaklıklarına sağanak yağmur da eşlik edecek.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU