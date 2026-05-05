'Ateş Kuşağı' fay hattında bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama

Filipinler'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda meydana gelen patlamada, yaklaşık 800 metre yüksekliğe kadar kül püskürdü. Açıklamada, yanardağın ikinci alarm seviyesinde olduğu aktarıldı. Yetkililer, bölge sakinlerine ani patlama riskine karşı yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik bölgeye girmemelerini tavsiye etti.
Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.