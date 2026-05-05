Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

Arjantin'in Ushuaia kentinden Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na sefer yapan MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış bildirildi. Yolcuların hala gemiden ayrılmasına izin verilmiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 10:04

Kruvaziyer gemisi MV Hondius'de ortaya çıkan hantavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti. Sıçanlardan bulaşan bu git gide daha da endişe verici bir hale geldi. Gemideki vaka sayısı 7'ye yükseldi. Batı Afrika sularına demirleyen gemideki 170 yolcu ve 70 mürettebat bulunuyor, gemiden ayrılmalarına ise izin verilmiyor.

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

0:00 207
HABERİN ÖZETİ

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kruvaziyer gemisi MV Hondius'da hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, gemideki 170 yolcu ve 70 mürettebat gemiden ayrılmalarına izin verilmeyerek karantinaya alındı.
Hantavirüs sebebiyle gemide 3 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 7'ye yükseldi.
Hayatını kaybedenlerden ikisi Hollanda vatandaşı, biri ise Alman ve cansız bedeni hala gemide.
Gemideki yolcuların 6 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında hastalık başlangıcı yaşadığı belirtildi.
Semptomlar arasında ateş, mide-bağırsak belirtileri, zatürreye hızlı ilerleme, akut solunum sıkıntısı sendromu ve şok yer alıyor.
Geminin limana yanaşmasına izin verilmiyor ve kıyıya yakın açık sularda tutuluyor.
Gemide bakım sağlamak için bir sağlık ekibi görevlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

HANTAVİRÜS VAKASI 7'YE YÜKSELDİ

Gemideki hastaların şu an 2'sinin laboratuvar onaylı olduğu, 5'inin ise şüpheli olduğu belirtildi. Yetkililer, yolcuların 6 Nisan ile 28 Nisan tarihleri ​​arasında hastalık başlangıcı yaşadığını ve ateş, mide-bağırsak semptomları, zatürreye hızlı ilerleme, akut solunum sıkıntısı sendromu ve şok gibi semptomlar gösterdiğini ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Daha fazla laboratuvar testi ve epidemiyolojik araştırmalar da dahil olmak üzere ayrıntılı soruşturmalar devam etmektedir. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

BİR CANSIZ BEDEN HALA GEMİDE!

Hantavirüs vakası nedeniyle ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki yolcu oldu, ardından 69 yaşındaki eşi de hayatını kaybetti. Her ikisi de Hollanda vatandaşıydı. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin ise bir Alman olduğu ve cansız bedeninin hala gemide olduğu bildirildi.

27 Nisan'da Güney Afrika'ya edilen bir İngiliz vatandaşı da virüs testi pozitif çıktı. Sağlık yetkilileri, bu kişinin şu anda kritik durumda olduğunu ve yoğun bakımda izole edildiğini ekledi.

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

HASTA TAHLİYELERİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Yetkililer, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan ve solunum semptomları göstermeye başlayan iki hasta mürettebat üyesinin (biri İngiliz, diğeri Hollandalı) tahliyesini koordine etmeye çalışıyor. Yeşil Burun Adaları'ndaki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilisi Dr. Ann Lindstrand, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ateş belirtileri gösteren bir kişinin daha olabileceğini söyledi. Sağlık yetkilileri hala bu kişiyi değerlendiriyor.

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

GEMİDEN İNİŞE İZİN YOK!

Sağlık endişeleri sebebiyle geminin limana yanaşmasına izin verilmiyor. Bu yüzden kıyıya yakın açık sularda tutuluyor. Gemide bakım sağlamak için üç sefer boyunca iki doktor, bir hemşire ve bir laboratuvar uzmanından oluşan bir sağlık ekibinin de gönderildiği açıklandı.

Lindstrand, "Yeşil Burun Adaları yetkilileri için çok zor bir durum oldu. Başa çıkmaları gereken şey bir halk sağlığı olayı. Ve elbette, buradaki nüfusun korunmasını düşünüyorlar" dedi.

Gemideki yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat fiilen mahsur kalırken onlara "maksimum fiziksel mesafe" uygulamaları ve mümkün olduğunca kabinlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

FENOMEN AĞLAYARAK VİDEO ÇEKTİ

Gemide olan ABD'li bir sosyal medya fenomeni olan Jake Rosmarin, geminin limana yanaşmasına izin verilmemesinin ardından bir video paylaşarak ağladığı anları yayınladı. Pazartesi günü gözyaşları içinde paylaştığı bir videoda, "Şu anda MV Hondius gemisindeyim. Şu anda yaşananlar hepimiz için çok gerçek" dedi.

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

VÜCUT SIVILARI VE YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

Öte yandan hantavirüsler, bir virüs ailesi olup, özellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas yoluyla yayılır. Genellikle kişiden kişiye bulaşmazlar ve tipik olarak yalnızca vücut sıvıları ve yakın temas yoluyla bulaşırlar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!
Selde kaybolan iş insanı için harekete geçildi: Yakalanan timsahtan sadece insan kalıntıları çıkmadı!
ETİKETLER
#tahliye
#salgın
#hastalık
#gemi
#Hantavirüs
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.