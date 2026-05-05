Kruvaziyer gemisi MV Hondius'de ortaya çıkan hantavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti. Sıçanlardan bulaşan bu hastalık git gide daha da endişe verici bir hale geldi. Gemideki vaka sayısı 7'ye yükseldi. Batı Afrika sularına demirleyen gemideki 170 yolcu ve 70 mürettebat bulunuyor, gemiden ayrılmalarına ise izin verilmiyor.

MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok

HABERİN ÖZETİ MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok Kruvaziyer gemisi MV Hondius'da hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, gemideki 170 yolcu ve 70 mürettebat gemiden ayrılmalarına izin verilmeyerek karantinaya alındı. Hantavirüs sebebiyle gemide 3 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 7'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerden ikisi Hollanda vatandaşı, biri ise Alman ve cansız bedeni hala gemide. Gemideki yolcuların 6 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında hastalık başlangıcı yaşadığı belirtildi. Semptomlar arasında ateş, mide-bağırsak belirtileri, zatürreye hızlı ilerleme, akut solunum sıkıntısı sendromu ve şok yer alıyor. Geminin limana yanaşmasına izin verilmiyor ve kıyıya yakın açık sularda tutuluyor. Gemide bakım sağlamak için bir sağlık ekibi görevlendirildi.

HANTAVİRÜS VAKASI 7'YE YÜKSELDİ

Gemideki hastaların şu an 2'sinin laboratuvar onaylı olduğu, 5'inin ise şüpheli olduğu belirtildi. Yetkililer, yolcuların 6 Nisan ile 28 Nisan tarihleri ​​arasında hastalık başlangıcı yaşadığını ve ateş, mide-bağırsak semptomları, zatürreye hızlı ilerleme, akut solunum sıkıntısı sendromu ve şok gibi semptomlar gösterdiğini ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Daha fazla laboratuvar testi ve epidemiyolojik araştırmalar da dahil olmak üzere ayrıntılı soruşturmalar devam etmektedir. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

BİR CANSIZ BEDEN HALA GEMİDE!

Hantavirüs vakası nedeniyle ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki yolcu oldu, ardından 69 yaşındaki eşi de hayatını kaybetti. Her ikisi de Hollanda vatandaşıydı. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin ise bir Alman olduğu ve cansız bedeninin hala gemide olduğu bildirildi.

27 Nisan'da Güney Afrika'ya tahliye edilen bir İngiliz vatandaşı da virüs testi pozitif çıktı. Sağlık yetkilileri, bu kişinin şu anda kritik durumda olduğunu ve yoğun bakımda izole edildiğini ekledi.

HASTA TAHLİYELERİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Yetkililer, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan ve solunum semptomları göstermeye başlayan iki hasta mürettebat üyesinin (biri İngiliz, diğeri Hollandalı) tahliyesini koordine etmeye çalışıyor. Yeşil Burun Adaları'ndaki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilisi Dr. Ann Lindstrand, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ateş belirtileri gösteren bir kişinin daha olabileceğini söyledi. Sağlık yetkilileri hala bu kişiyi değerlendiriyor.

GEMİDEN İNİŞE İZİN YOK!

Sağlık endişeleri sebebiyle geminin limana yanaşmasına izin verilmiyor. Bu yüzden kıyıya yakın açık sularda tutuluyor. Gemide bakım sağlamak için üç sefer boyunca iki doktor, bir hemşire ve bir laboratuvar uzmanından oluşan bir sağlık ekibinin de gönderildiği açıklandı.

Lindstrand, "Yeşil Burun Adaları yetkilileri için çok zor bir durum oldu. Başa çıkmaları gereken şey bir halk sağlığı olayı. Ve elbette, buradaki nüfusun korunmasını düşünüyorlar" dedi.

Gemideki yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat fiilen mahsur kalırken onlara "maksimum fiziksel mesafe" uygulamaları ve mümkün olduğunca kabinlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

FENOMEN AĞLAYARAK VİDEO ÇEKTİ

Gemide olan ABD'li bir sosyal medya fenomeni olan Jake Rosmarin, geminin limana yanaşmasına izin verilmemesinin ardından bir video paylaşarak ağladığı anları yayınladı. Pazartesi günü gözyaşları içinde paylaştığı bir videoda, "Şu anda MV Hondius gemisindeyim. Şu anda yaşananlar hepimiz için çok gerçek" dedi.

VÜCUT SIVILARI VE YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

Öte yandan hantavirüsler, bir virüs ailesi olup, özellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas yoluyla yayılır. Genellikle kişiden kişiye bulaşmazlar ve tipik olarak yalnızca vücut sıvıları ve yakın temas yoluyla bulaşırlar.