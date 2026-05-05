34 yıllık dev havayolu kapıya kilit vurdu: Tüm uçuşlar iptal

Serhat Yıldız
05.05.2026
11:29
05.05.2026
11:29
34 yıllık dev havayolu kapıya kilit vurdu: Tüm uçuşlar iptal

ABD havacılık sektöründe ucuz bilet anlayışını kökten değiştiren Spirit Airlines için yolun sonu geldi. Şirket, 2 Mayıs 2026 itibarıyla tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Uzun süredir finansal sıkıntılar yaşayan şirket, ikinci iflas sürecinden çıkmaya çalışıyordu. Ancak özellikle İran savaşı sonrası jet yakıtı fiyatlarının hızla artması, zaten kırılgan olan yapıyı tamamen sarstı.

Spirit’ten yapılan açıklamada, “34 yıl boyunca sektöre kattıklarımızla gurur duyuyoruz. Misafirlerimize hizmet vermeye devam etmeyi umuyorduk ancak bu noktaya gelmek zorunda kaldık” denildi.

YOLCULAR ORTADA KALDI

Kararın en sert etkisi yolcular üzerinde hissedildi. Tüm uçuşların iptal edilmesiyle birlikte binlerce kişi planlarını apar topar değiştirmek zorunda kaldı. Şirket, müşterilere açık bir şekilde “havaalanına gitmeyin” çağrısı yaptı.

Kredi kartıyla alınan biletler için iade süreci başlatıldı. Ancak voucher, mil puanı ya da farklı ödeme yöntemleriyle alınan biletlerde durum belirsiz. Bu iadelerin iflas mahkemesi sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Üstelik Spirit, yolcuları başka havayollarına yönlendirme konusunda da destek vermiyor. Yani herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda.

ALTERNATİF UÇUŞLAR PAHALI AMA SINIRLI DESTEK VAR

Son dakika bilet fiyatlarının yüksekliği zaten biliniyor. Bu yüzden birçok yolcu ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldı.

ABD’li büyük havayolları ise devreye girerek geçici bir çözüm sundu. United, Delta, JetBlue ve Southwest, Spirit yolcuları için tek yön yaklaşık 200 dolar civarında sabit fiyat uygulamaya başladı. Ancak bu fırsatın kalıcı olmayacağı özellikle vurgulanıyor.

Bunun yanında Frontier, 10 Mayıs’a kadar %50 indirim yaptı, Allegiant bazı hatlarda fiyatları sabitledi  ve American ve Delta yoğun hatlarda indirimli seçenekler sundu.

17 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Şirketin kapanması sadece yolcuları değil, çalışanları da derinden etkiledi. Toplamda 17 bin kişi işini kaybetti. Bunun 14 bini doğrudan Spirit çalışanı. Geri kalanı ise dolaylı olarak şirkete bağlı çalışanlardan oluşuyor. Gece yarısı çalışanlara gönderilen mesajda, “Hayatımızın en zor haberini veriyoruz” ifadeleri yer aldı. Sendikalar ise oldukça sert tepki gösterdi. Pilotlar, kabin ekipleri ve yer hizmetleri çalışanları, bu sonucun “kötü yönetimin sonucu” olduğunu savunuyor.

KRİZİN ARKASINDA NE VAR?

Spirit aslında pandemi sonrası dönemde bir türlü toparlanamadı. Şirket yıllardır zarar açıklıyordu. Durumu toparlamak için Şubat ayında alacaklılarla anlaşma sağlanmıştı. Ancak sadece üç gün sonra İran savaşı başladı. Bu gelişme, dünya petrol arzının yaklaşık %20’sini etkiledi ve yakıt fiyatlarını adeta uçurdu. Havayolları için yakıt, iş gücünden sonra en büyük gider kalemi. Büyük şirketler fiyatları artırarak ve uçuşları azaltarak bu durumu yönetebildi. Ama düşük maliyetli modelle çalışan Spirit için bu mümkün olmadı. Çünkü müşteriyi çeken şey zaten ucuz biletlerdi.

KURTARMA PLANI DA SONUÇ VERMEDİ

Şirket, son anda ABD yönetimiyle bir kurtarma paketi üzerinde görüşmeler yürüttü. Ancak kritik bir alacaklı grubu bu plana karşı çıktı. Planın kabul edilmesi durumunda şirketin büyük ölçüde devlet kontrolüne geçeceği belirtiliyordu. ABD Başkanı Donald Trump da “İyi bir anlaşma olmazsa müdahale etmeyiz” diyerek kapıyı tamamen açık bırakmadı ama destek de vermedi.

SEKTÖRDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Spirit’in kapanması, ABD havacılık sektöründe önemli bir boşluk oluşturacak. Şirket, yaz aylarında planlanan uçuşların yaklaşık %2’sini gerçekleştiriyordu. Bu oran küçük gibi görünse de fiyatlar üzerinde ciddi etkisi olabilir. Uzmanlara göre bilet fiyatlarında genel bir artış kaçınılmaz. Çünkü düşük maliyetli rekabet unsurlarından biri ortadan kalktı. Zaten bugün pazarda dört büyük şirket toplam uçuşların yaklaşık %80’ini kontrol ediyor.

