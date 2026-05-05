34 yıllık dev havayolu kapıya kilit vurdu: Tüm uçuşlar iptal

ABD havacılık sektöründe ucuz bilet anlayışını kökten değiştiren Spirit Airlines için yolun sonu geldi. Şirket, 2 Mayıs 2026 itibarıyla tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.
Uzun süredir finansal sıkıntılar yaşayan şirket, ikinci iflas sürecinden çıkmaya çalışıyordu. Ancak özellikle İran savaşı sonrası jet yakıtı fiyatlarının hızla artması, zaten kırılgan olan yapıyı tamamen sarstı.
Spirit’ten yapılan açıklamada, “34 yıl boyunca sektöre kattıklarımızla gurur duyuyoruz. Misafirlerimize hizmet vermeye devam etmeyi umuyorduk ancak bu noktaya gelmek zorunda kaldık” denildi.
Kararın en sert etkisi yolcular üzerinde hissedildi. Tüm uçuşların iptal edilmesiyle birlikte binlerce kişi planlarını apar topar değiştirmek zorunda kaldı. Şirket, müşterilere açık bir şekilde “havaalanına gitmeyin” çağrısı yaptı.
Kredi kartıyla alınan biletler için iade süreci başlatıldı. Ancak voucher, mil puanı ya da farklı ödeme yöntemleriyle alınan biletlerde durum belirsiz. Bu iadelerin iflas mahkemesi sürecinde netleşmesi bekleniyor.
Üstelik Spirit, yolcuları başka havayollarına yönlendirme konusunda da destek vermiyor. Yani herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda.
Son dakika bilet fiyatlarının yüksekliği zaten biliniyor. Bu yüzden birçok yolcu ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldı.
ABD’li büyük havayolları ise devreye girerek geçici bir çözüm sundu. United, Delta, JetBlue ve Southwest, Spirit yolcuları için tek yön yaklaşık 200 dolar civarında sabit fiyat uygulamaya başladı. Ancak bu fırsatın kalıcı olmayacağı özellikle vurgulanıyor.
Bunun yanında Frontier, 10 Mayıs’a kadar %50 indirim yaptı, Allegiant bazı hatlarda fiyatları sabitledi ve American ve Delta yoğun hatlarda indirimli seçenekler sundu.
Şirketin kapanması sadece yolcuları değil, çalışanları da derinden etkiledi. Toplamda 17 bin kişi işini kaybetti. Bunun 14 bini doğrudan Spirit çalışanı. Geri kalanı ise dolaylı olarak şirkete bağlı çalışanlardan oluşuyor. Gece yarısı çalışanlara gönderilen mesajda, “Hayatımızın en zor haberini veriyoruz” ifadeleri yer aldı. Sendikalar ise oldukça sert tepki gösterdi. Pilotlar, kabin ekipleri ve yer hizmetleri çalışanları, bu sonucun “kötü yönetimin sonucu” olduğunu savunuyor.
Spirit aslında pandemi sonrası dönemde bir türlü toparlanamadı. Şirket yıllardır zarar açıklıyordu. Durumu toparlamak için Şubat ayında alacaklılarla anlaşma sağlanmıştı. Ancak sadece üç gün sonra İran savaşı başladı. Bu gelişme, dünya petrol arzının yaklaşık %20’sini etkiledi ve yakıt fiyatlarını adeta uçurdu. Havayolları için yakıt, iş gücünden sonra en büyük gider kalemi. Büyük şirketler fiyatları artırarak ve uçuşları azaltarak bu durumu yönetebildi. Ama düşük maliyetli modelle çalışan Spirit için bu mümkün olmadı. Çünkü müşteriyi çeken şey zaten ucuz biletlerdi.
Şirket, son anda ABD yönetimiyle bir kurtarma paketi üzerinde görüşmeler yürüttü. Ancak kritik bir alacaklı grubu bu plana karşı çıktı. Planın kabul edilmesi durumunda şirketin büyük ölçüde devlet kontrolüne geçeceği belirtiliyordu. ABD Başkanı Donald Trump da “İyi bir anlaşma olmazsa müdahale etmeyiz” diyerek kapıyı tamamen açık bırakmadı ama destek de vermedi.
Spirit’in kapanması, ABD havacılık sektöründe önemli bir boşluk oluşturacak. Şirket, yaz aylarında planlanan uçuşların yaklaşık %2’sini gerçekleştiriyordu. Bu oran küçük gibi görünse de fiyatlar üzerinde ciddi etkisi olabilir. Uzmanlara göre bilet fiyatlarında genel bir artış kaçınılmaz. Çünkü düşük maliyetli rekabet unsurlarından biri ortadan kalktı. Zaten bugün pazarda dört büyük şirket toplam uçuşların yaklaşık %80’ini kontrol ediyor.