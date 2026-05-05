Türkiye'de savunma ve havacılık sanayiinin önde gelen milli ve yerli eserler SAHA Expo 2026 fuarında düşmana korku, dosta güven verdi. Fuarda en çok dikkat çeken ise Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi "Yıldırımhan" oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız SAHA Expo 2026 fuarında tanıtılan Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi 'Yıldırımhan', sahip olduğu teknik özelliklerle dikkat çekti. Yıldırımhan füzesinin 6.000 kilometre menzile ulaşabildiği belirtildi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği bildirildi. Sıvı nitrogen tetroksit yakıtı ve dört roket motoruyla çalıştığı aktarıldı. Yıldırımhan'ın mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

MACH 25 HIZINA ULAŞABİLİYOR

Teknik özellikleriyle öne çıkan YILDIRIMHAN'IN 6 bin kilometre menzile ulaşabildiği aktarıldı. Ayrıca YILDIRIMHAN'ın mach 9 ile mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği bildirildi.

SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ÇARESİZ BIRAKACAK

Yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullanan ve dört roket motoruyla çalışan YILDIRIMHAN füzesi, sahip olduğu hız ve manevra yeteneği sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme kapasitesine sahip...

YÜKSEK HIZ, MANEVRA KALİBİYETİ

YILDIRIMHAN'ın Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hedef bölgelere hızlı erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı belirtildi.

YILDIRIMHAN FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

İşte YILDIRIMHAN füzesinin teknik özellikleri:

Menzil: 6.000 km

Hız: Mach 9 – mach 25

Yakıt tipi: Sıvı nitrogen tetroksit (n²o4)

Roket itki motoru: 4 adet

"ÜLKEMİZİN İLK SIVI YAKITLI VE HİPERSONİK FÜZESİ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN füzesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli YILDIRIMHAN füzemiz var"