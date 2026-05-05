Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız

Türkiye'de savunma ve havacılık sanayiinin önde gelen milli ve yerli eserler SAHA Expo 2026 fuarında düşmana korku, dosta güven verdi. Fuarda en çok dikkat çeken ise Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi "Yıldırımhan" oldu.
Teknik özellikleriyle öne çıkan YILDIRIMHAN'IN 6 bin kilometre menzile ulaşabildiği aktarıldı. Ayrıca YILDIRIMHAN'ın mach 9 ile mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği bildirildi.
Yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullanan ve dört roket motoruyla çalışan YILDIRIMHAN füzesi, sahip olduğu hız ve manevra yeteneği sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme kapasitesine sahip...
YILDIRIMHAN'ın Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hedef bölgelere hızlı erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı belirtildi.
İşte YILDIRIMHAN füzesinin teknik özellikleri:
|Yıldırımhan füzesinin özellikleri
|Menzil
|6.000 km
|Hız
|Mach 9 – Mach 25
|Yakıt Tipi
|Sıvı nitrojen tetroksit (N₂O₄)
|Roket İtki Motoru
|4 adet
"ÜLKEMİZİN İLK SIVI YAKITLI VE HİPERSONİK FÜZESİ"
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN füzesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli YILDIRIMHAN füzemiz var"