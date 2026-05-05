Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız

SAHA Expo 2026'da Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN tanıtıldı. 6000 kilometre menziliyle dikkatleri üzerine çeken YILDIRIMHAN füzesi, mach 25 hızına ulaşabiliyor. YILDIRIMHAN'ın hız ve manevra yeteneği sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabileceği tahmin ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 17:33

Türkiye'de savunma ve havacılık sanayiinin önde gelen milli ve yerli eserler 2026 fuarında düşmana korku, dosta güven verdi. Fuarda en çok dikkat çeken ise Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi "Yıldırımhan" oldu.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
SAHA Expo 2026 fuarında tanıtılan Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi 'Yıldırımhan', sahip olduğu teknik özelliklerle dikkat çekti.
Yıldırımhan füzesinin 6.000 kilometre menzile ulaşabildiği belirtildi.
Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği bildirildi.
Sıvı nitrogen tetroksit yakıtı ve dört roket motoruyla çalıştığı aktarıldı.
Yıldırımhan'ın mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız

MACH 25 HIZINA ULAŞABİLİYOR

Teknik özellikleriyle öne çıkan YILDIRIMHAN'IN 6 bin kilometre menzile ulaşabildiği aktarıldı. Ayrıca YILDIRIMHAN'ın mach 9 ile mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği bildirildi.

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız

SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ÇARESİZ BIRAKACAK

Yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullanan ve dört roket motoruyla çalışan YILDIRIMHAN füzesi, sahip olduğu hız ve manevra yeteneği sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme kapasitesine sahip...

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız

YÜKSEK HIZ, MANEVRA KALİBİYETİ

YILDIRIMHAN'ın Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hedef bölgelere hızlı erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı belirtildi.

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız

YILDIRIMHAN FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

İşte YILDIRIMHAN füzesinin teknik özellikleri:

  • Menzil: 6.000 km
  • Hız: Mach 9 – mach 25
  • Yakıt tipi: Sıvı nitrogen tetroksit (n²o4)
  • Roket itki motoru: 4 adet
Yıldırımhan füzesinin özellikleri
Menzil6.000 km
HızMach 9 – Mach 25
Yakıt TipiSıvı nitrojen tetroksit (N₂O₄)
Roket İtki Motoru4 adet
Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız

"ÜLKEMİZİN İLK SIVI YAKITLI VE HİPERSONİK FÜZESİ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN füzesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli YILDIRIMHAN füzemiz var"

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN! Savunma sistemlerini çaresiz bırakacak: 6 bin km menzil, 25 mach hız
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ASELSAN deniz taarruzunda dengeleri değiştiriyor! İlk kez görüldü: İşte KILIÇ ve TUFAN’ın harp sahasını değiştirecek özellikleri
Sivrisinek, K2 ve Mızrak SAHA EXPO 2026'da ilk kez sahnede! Selçuk Bayraktar: Hepsi büyük kuvvet çarpanı
ETİKETLER
#savunma sanayii
#balistik füze
#saha expo
#hipersonik füze
#Yıldırımhan Füzesi
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.