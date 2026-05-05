Sivrisinek, K2 ve Mızrak SAHA EXPO 2026'da ilk kez sahnede! Selçuk Bayraktar: Hepsi büyük kuvvet çarpanı

Baykar, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA) 2026 kapsamında, feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan üç stratejik ürünü K2, Mızrak ve Sivrisinek'i ilk kez sergiliyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk savunma sanayi projelerinin sergilendiği SAHA EXPO 2026'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı ve Türk savunma sanayinin öncüleri önemli açıklamalarda bulundu.
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 2026 hedefinin 13 milyar dolarlık ihracat olduğunu belirtti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zeka destekli kamikaze sürü teknolojisinin maliyet etkin ve kolay üretilebilir olması gerektiğini vurguladı.
Yeni nesil taarruz paketleri arasında Sivrisinek, mızrak kamikaze insansız hava araçları ve K2'lik taarruz paketinden bahsedildi.
Bu sistemlere Akıncı, Bayraktar TB3 veya Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının komuta edeceği belirtildi.
"2026 HEDEFİMİZ 13 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT"

Haluk Bayraktar, 2000'lerin başında yüzde 20'lerde olan yerlilik oranının, Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücüyle yüzde 83'e ulaştığına işaret ederek, "İhracatımızı da her yıl daha yukarı taşıyoruz. 2026 hedefimiz olan 13 milyar dolarlık ihracat, Türk mühendisliğinin dünyaya vurduğu mühürlerden biri olacak." dedi.

BÜYÜK BİR KUVVET ÇARPANI: SİVRİSİNEK

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise şunları söyledi:

Bugün de bir şekilde teknolojinin ilerlemesiyle artık dünyaya damgasını vuracak olan bu yeni nesil kamikaze, yapay zeka destekli kamikaze sürü teknolojisi de en büyük gücünü sürü sinerjisinden alıyor. Yani maliyet etkin çok sayıda hava savunma sistemlerini bir anlamda doygunluğa uğraştıracak bir taarruzdan bahsediyoruz. Burada araçların tabi sayısının fazla olması aslında büyük bir kuvvet çarpanın sayısının fazla olabilmesi için maliyet etkin olmaları kolay üretilebilir olmaları bunun yanında sanayi tarafından konvansiyonel sanayi tarafından üretilebilir olmaları büyük önem taşıyor. Hem muharebenin sürdürülebilirliği açısından hem de taarruzun etkinliği açısından.

K2'LİK TAARRUZ PAKETİ!

En önde sizlere de az sonra göstereceğim Sivrisinek geliyor. Hemen peşinden düşünün ki ön tarafta binlik bir sivrisinek paketi giriyor. Arkasında bunun 500-600 adet mızrak kamikaze insansız hava aracı olduğunu düşünün. En arkada da 300-400 tane K2'lik bir taarruz paketinden bahsediyoruz.

Bu an bir anlamda dünyanın yeni nesil taarruz. paradigmasını da burada muharebe paradigmasını da belirlemiş oluyoruz. Peki bu sistemlere kim komut ediyor? Bunlara da arkadan gelen insansız hava araçlarımız komut ediyor. Akıncı, Bayraktar TB3 veya Bayraktar TB2'nin komuta ettiğini görüyoruz. Ve operatör bir anlamda kullanıcı çok üst düzey bir karar verici modunda bu sürülere görevlerini bir anlamda dikte ediyor.

