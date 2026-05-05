İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ASELSAN’ın ürettiği yeni projeler dikkat çekti. ASELSAN, fuar kapsamında Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ile kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı vitrine çıkararak geleceğin milli teknolojilerini törenle tanıttı.

HABERİN ÖZETİ ASELSAN deniz taarruzunda dengeleri değiştiriyor! İlk kez görüldü: İşte KILIÇ ve TUFAN’ın harp sahasını değiştirecek özellikleri ASELSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı tanıttı. ASELSAN, fuarda Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı tanıttı. Tanıtım törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, bu yeni araçların Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacağını belirtti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın maliyet etkin ve caydırıcı bir sistem olduğunu ifade etti. Akyol, yeni su üstü kamikaze aracı TUFAN'ın 2027'de envantere gireceğini ve ağır torpido kadar harp başlığı taşıyabileceğini belirtti.

ASELSAN'DAN CAYDIRICI PROJE

Tanıtım törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin konumunun çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olmayı gerekli kıldığını belirtti.

Her geçen gün güçlerine güç kattıklarını kaydeden Tatlıoğlu, "Aynı anda 41 askeri gemi inşa ediyoruz. İnsansız deniz araçlarında da çok iyi konuma geldik. Bugün itibarıyla ASELSAN'ımızdan kamikaze insansız deniz aracını ve denizaltı aracını teslim alıyoruz. Bu araçlar, Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Başta ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol olmak üzere bütün ASELSAN ailesine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

''HARP SAHASININ DİNAMİKLERİ DEĞİŞİYOR''

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Harp sahasının dinamikleri değişiyor. Bu değişimle etkin caydırıcı sistemlerin sahada olduğu döneme geçiyoruz. Bugün iki yeni ürün ailemizi tanıtmak için buradayız." açıklamasını yaptı.

Akyol, kamikaze su altı aracı ailesini KILIÇ olarak isimlendirdiklerini ifade ederek, "Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı, aslında son derece maliyet etkin, caydırıcı sistem olarak bahriyemizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere buradayız. AR-GE süreçleri devam ederken seri üretimi planlandığımızı özellikle ifade etmek isterim. KILIÇ, Türkiye’nin ilk su altı kamikaze otonom aracı olarak milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ, CAYDIRICI İŞLERE ODAKLANIYORUZ"

Akyol, yeni su üstü kamikaze aracı TUFAN'ın ağır torpido kadar harp başlığı taşıyabilen otonom çalışabilen, uydudan kontrol edilebilen kamikaze su üstü aracı olarak 2027’de envantere gireceğini dile getirdi.

AR-GE ve üretimini eş zamanlı yürüttüklerini kaydeden Akyol, "Bunları milletimize armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Oyun değiştirici, caydırıcı işlere odaklanıyoruz. Yeni bir kültürel değişim var. Bu yaklaşımı SİHA’larla Türkiye’ye kazandırdık. Artık sonuçlarını görüyoruz. BAYKAR firmamıza, devletimize ayrıca teşekkür ediyorum. ASELSAN, önümüzdeki dönem caydırıcılığı yüksek ürünlerle milletimize güven verecek." dedi.

DENİZLERİN ALTINDAKİ KESKİN KILIÇ

Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan KILIÇ 10, düşük görünürlük profiline sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen su altı sistemi olarak öne çıkıyor.

KILIÇ VE TUFAN'IN CAYDIRICI ÖZELLİKLERİ

Asimetrik deniz harbi ve su altı-yüzey operasyonları için optimize edilen KILIÇ 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri sahada fark oluşturuyor.

KILIÇ ürün ailesinden KILIÇ 200 ürünü orta sınıf kategorisinde, KILIÇ 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi. KILIÇ 200, İDA ile bırakma, entegre harp başlığı ile yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamera ile artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor.

Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkati çekiyor. TUFAN, su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor.

Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde tekli olarak ya da sürü düzeninde konuşlandırılabilen TUFAN, asimetrik taarruz formasyonları ve göreve özel alt gruplar oluşturarak farklı görevleri icra edebiliyor. Hareketli ve sabit engellerden otonom olarak kaçınabilen sistem, görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de sunuyor.

TUFAN, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan’da kuvvet çarpanı bir güç olacak. Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen TUFAN’ın görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti bulunuyor.