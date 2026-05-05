Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ASELSAN deniz taarruzunda dengeleri değiştiriyor! İlk kez görüldü: İşte KILIÇ ve TUFAN’ın harp sahasını değiştirecek özellikleri

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ASELSAN’ın Mavi Vatan'da söz sahibi olacak projeleri kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ile kamikaze insansız deniz aracı TUFAN dikkat çekti. ASELSAN tarafından 2 yerli projenin özellikleri anlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 16:36

İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ’ın ürettiği yeni projeler dikkat çekti. ASELSAN, fuar kapsamında Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı ile kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı vitrine çıkararak geleceğin milli teknolojilerini törenle tanıttı.

HABERİN ÖZETİ

ASELSAN deniz taarruzunda dengeleri değiştiriyor! İlk kez görüldü: İşte KILIÇ ve TUFAN’ın harp sahasını değiştirecek özellikleri

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ASELSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı tanıttı.
ASELSAN, fuarda Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı tanıttı.
Tanıtım törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, bu yeni araçların Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacağını belirtti.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın maliyet etkin ve caydırıcı bir sistem olduğunu ifade etti.
Akyol, yeni su üstü kamikaze aracı TUFAN'ın 2027'de envantere gireceğini ve ağır torpido kadar harp başlığı taşıyabileceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

ASELSAN'DAN CAYDIRICI PROJE

Tanıtım törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin konumunun çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olmayı gerekli kıldığını belirtti.

ASELSAN deniz taarruzunda dengeleri değiştiriyor! İlk kez görüldü: İşte KILIÇ ve TUFAN’ın harp sahasını değiştirecek özellikleri

Her geçen gün güçlerine güç kattıklarını kaydeden Tatlıoğlu, "Aynı anda 41 askeri gemi inşa ediyoruz. İnsansız deniz araçlarında da çok iyi konuma geldik. Bugün itibarıyla ASELSAN'ımızdan kamikaze insansız deniz aracını ve denizaltı aracını teslim alıyoruz. Bu araçlar, Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Başta ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol olmak üzere bütün ASELSAN ailesine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

''HARP SAHASININ DİNAMİKLERİ DEĞİŞİYOR''

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Harp sahasının dinamikleri değişiyor. Bu değişimle etkin caydırıcı sistemlerin sahada olduğu döneme geçiyoruz. Bugün iki yeni ürün ailemizi tanıtmak için buradayız." açıklamasını yaptı.

ASELSAN deniz taarruzunda dengeleri değiştiriyor! İlk kez görüldü: İşte KILIÇ ve TUFAN’ın harp sahasını değiştirecek özellikleri

Akyol, kamikaze su altı aracı ailesini KILIÇ olarak isimlendirdiklerini ifade ederek, "Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı, aslında son derece maliyet etkin, caydırıcı sistem olarak bahriyemizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere buradayız. AR-GE süreçleri devam ederken seri üretimi planlandığımızı özellikle ifade etmek isterim. KILIÇ, Türkiye’nin ilk su altı kamikaze otonom aracı olarak milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ, CAYDIRICI İŞLERE ODAKLANIYORUZ"

Akyol, yeni su üstü kamikaze aracı TUFAN'ın ağır torpido kadar harp başlığı taşıyabilen otonom çalışabilen, uydudan kontrol edilebilen kamikaze su üstü aracı olarak 2027’de envantere gireceğini dile getirdi.

AR-GE ve üretimini eş zamanlı yürüttüklerini kaydeden Akyol, "Bunları milletimize armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Oyun değiştirici, caydırıcı işlere odaklanıyoruz. Yeni bir kültürel değişim var. Bu yaklaşımı SİHA’larla Türkiye’ye kazandırdık. Artık sonuçlarını görüyoruz. BAYKAR firmamıza, devletimize ayrıca teşekkür ediyorum. ASELSAN, önümüzdeki dönem caydırıcılığı yüksek ürünlerle milletimize güven verecek." dedi.

ASELSAN deniz taarruzunda dengeleri değiştiriyor! İlk kez görüldü: İşte KILIÇ ve TUFAN’ın harp sahasını değiştirecek özellikleri

DENİZLERİN ALTINDAKİ KESKİN KILIÇ

Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan KILIÇ 10, düşük görünürlük profiline sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen su altı sistemi olarak öne çıkıyor.

KILIÇ VE TUFAN'IN CAYDIRICI ÖZELLİKLERİ

Asimetrik deniz harbi ve su altı-yüzey operasyonları için optimize edilen KILIÇ 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri sahada fark oluşturuyor.

KILIÇ ürün ailesinden KILIÇ 200 ürünü orta sınıf kategorisinde, KILIÇ 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi. KILIÇ 200, İDA ile bırakma, entegre harp başlığı ile yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamera ile artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor.

ASELSAN deniz taarruzunda dengeleri değiştiriyor! İlk kez görüldü: İşte KILIÇ ve TUFAN’ın harp sahasını değiştirecek özellikleri

Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkati çekiyor. TUFAN, su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor.

Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde tekli olarak ya da sürü düzeninde konuşlandırılabilen TUFAN, asimetrik taarruz formasyonları ve göreve özel alt gruplar oluşturarak farklı görevleri icra edebiliyor. Hareketli ve sabit engellerden otonom olarak kaçınabilen sistem, görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de sunuyor.

TUFAN, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan’da kuvvet çarpanı bir güç olacak. Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen TUFAN’ın görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivrisinek, K2 ve Mızrak SAHA EXPO 2026'da ilk kez sahnede! Selçuk Bayraktar: Hepsi büyük kuvvet çarpanı
ETİKETLER
#aselsan
#savunma sanayii
#kılıç
#Deniz Araçları
#Tufan Yılmaz
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.